Especialista sobre el cuidado de los niños: "Comen, pero no se alimentan"

En plena lucha contra la pandemia del coronavirus, los especialistas recomiendan una buena alimentación para elevar nuestra sistema inmune, ya que de esta forma se puede repeler el contagio agresivo de la enfermedad.

"Hay otra forma de mejorar nuestra inmunidad de forma interna, en este caso los alimentos (..) Las vitaminas y minerales ayudan a nuestro sistema inmune. Estos nos ayudan a tener una inmunidad óptima, consumiendo una dieta adecuada de proteínas, carbohidratos, vitaminas, los cuales se encuentran en las frutas, verduras y carnes", explicó Roger Ayala Muñon, Médico Especialista en Medicina Interna y Enfermedades Metabólicas.

En otro momento, durante una entrevista con Wapa.pe, el médico destacó el consumo de alimentos no procesados.

"Comemos, pero no nos alimentamos (..) Los alimentos naturales son los apropiados, siendo la antítesis de los que son procesados. Ejemplo, las harinas, los dulces, la comida chatarra, los pasteles, golosinas. Estos no están prohibidos, pero no son recomendables y no favorecen al sistema de antioxidantes, los cuales nos protegen de virus y bacterias", aseguró.

"Los que tienen una alta complicidad de infectarse son las personas que tienen sobrepeso u obesidad. Por ello, no se recomienda la comida con grasas saturas", agregó.

A parte de la protección interna de nuestro organismo, que es la buena alimentación, el médico sugiere una planificación en casa antes de salir a la calle con los niños.

"Tenemos que tener en mente el tiempo que vamos a estar con nuestros hijos, tomar las medidas necesarias como hacemos los adultos (mascarilla, alcohol gel, distanciamiento social, protector facial). El lavado de manos en la medida que se pueda y estar atentos a lo que agarren los niños cuando salen a la calle. A mayor tiempo de exposición, el riesgo de contagio es más elevado", advirtió.

"Usar alcohol que tenga entre 65 y 80 ° de pureza, y que venga de un laboratorio de manufactura de calidad, porque se han detectado varios de estos productos de dudosa procedencia, lo que generan algunas dermatitis", acotó.

Finalmente, el médico sugirió tener presente las siguientes indicaciones al momento de salir de nuestros hogares con los engreídos de casa y así evitar el contagio con el nuevo coronavirus.

"Educación sobre la pandemia a los niños. Alimentarlos de una forma más saludable para elevar su sistema inmunitario. La exposición al sol les hará mucho bien a los pequeños. Hacer ejercicios en ambientes despejados. Consumir bastante líquido y, además, darles vitaminas o suplementos extras en su alimentación natural", indicó Roger Ayala Muñon, Médico Especialista en Medicina Interna y Enfermedades Metabólicas.