Dermatóloga aconseja uso de bloqueador solar aún así lleves mascarilla

De cara al verano, los días se presentan más calurosos y algunas personas pueden creer que, al llevar la mascarilla, ya no necesitan usar un protector solar en el rostro cuando salen de casa.

Pepita Albarracín, dermatóloga del hospital Jorge Voto Bernales de EsSalud, advierte que los rayos ultravioleta atraviesan la tela de acuerdo a la calidad, grosor y color. Por ello, sostiene que las mascarillas más seguras son aquellas que están hechas de algodón, capa gruesa y colores claros.

En el caso de las mascarillas N95 y las quirúrgicas celestes "no hay rayos solares que pasen" debido a que tienen fibras especializadas para atrapar el polvo y la radiación. En cambio, si las mascarillas son "made in tu casa" —hechas con nylon, con retazos de un polo o similares— no protegerán tu piel del Sol, explica la especialista.

"Han salido unas mascarillas que son de lentejuelas, esas de alguna manera también te protegen porque es un plástico que refleja la luz. Tiene una propiedad de refracción, que hace que la radiación sea reflejada", indica la dermatóloga a la agencia Andina.

"Si tienes una buena mascarilla (de algodón, quirúrgica o N95) no te pongas bloqueador en el área cubierta, pero sí en el borde y en toda la zona expuesta del rostro porque la mascarilla se mueve y tendrás áreas no protegidas. Pero si es una mascarilla delgadita, obviamente que tienes que ponerte bloqueador en toda la cara", acotó.

En esa línea, Albarracín hace hincapié en que no se trata de un cubreboca, sino de una mascarilla y que, por lo tanto, además de la boca también debe cubrir la nariz y parte del rostro.

En cuanto a los protectores faciales, indicó que éstos no protegen de la radiación ultravioleta. En general, la luz atraviesa vidrios, plásticos y telas delgadas. En ese sentido, recomienda usar el escudo facial junto al bloqueador, además de la mascarilla de siempre.