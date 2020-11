Ministra de Salud sobre afluencia de personas: "No lo esperábamos"

La titular de Ministerio de Salud, Dra. Pilar Mazzetti, acudió hoy a la Plaza de Armas de Breña, donde decenas de personas participaron en la Jornada Nacional de Vacunación para evitar diversas enfermedades como la difteria en nuestro país.

Asimismo, la ministra de Salud se pronunció sobre la afluencia de personas que han participado de dicha campaña a nivel nacional y reveló que " no esperaban un número significativo en este primer día, pero que han recibido mucho apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú".

"No lo esperábamos. Gracias a las Fuerzas Armadas, se están haciendo ordenadamente, se está disponiendo. Lo importante es que todos mantengamos la calma", señaló Mazzetti en conferencia de prensa.

Asimismo, la doctora Mazzetti recordó que la jornada de vacunación va a continuar hasta la próxima semana.

"Durante toda la semana podrán vacunarse, para que todos puedan acudir a vacunarse a tiempo, así evitemos aglomeraciones. Entren a la página para que conozcan los puntos del lunes a sábado", aseguró.

Del mismo modo, Mazzetti pidió mantener la calma, pues no hay pandemia de la enfermedad infecciosa. "¿Lo importante es que nos desesperamos y hagamos tumulto? No, porque en estos momentos no tenemos una pandemia de difteria, tenemos dos casos confirmados. Lo más importante es que mantengamos la calma porque lo que vamos a tener luego es COVID-19", remarcó.

Finalmente, la especialista Mazzetti explicó que van a plantear que las campañas de salud también se realicen durante la noche para que las personas que trabajan en oficina puedan acudir a vacunarse.