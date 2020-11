Yiddá Eslava y Julián Zucchi comen placenta tras nacimiento de su bebé

Yiddá Eslava y Julián Zucchi publicaron videos de Instagram en el que se les ve a ambos tomando jugo preparados con la placenta de la actriz, quien dio a luz a su segundo hijo heredero hace algunos días.

"Esto tiene un montó de frutas, asi que la verdad es que sabe bastante rico (..) Uno de mis tres batidos con placenta. Me ha salido como trescientas pastillas y me ha salido tres jugos de estos. Me va a durar como tres meses", dijo Yiddá Eslava.

Yiddá Eslava usó su cuenta de Instagram para pronunciarse después de dar a luz a su segundo heredero. La pareja de Julián Zucchi escribió un conmovedor mensaje en el que expresa lo que está viviendo en esta etapa de su vida.

"Efectivamente, el amor no tiene límites. Hoy llegó Maro, más que para completar diría yo para aumentar la felicidad que Tomás nos dio, es indescriptible lo que podemos sentir por nuestros hijos, son lo más maravilloso y la mejor decisión que hemos podido tomar en la vida. Te amo tanto Julián Zucchi", escribió en la mencionada red social.

Así como la actriz nacional, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, mediante su cuenta de Instagram, dio a conocer que también estuvo tomando unos batidos con su placenta, esto después que se convirtiera en madre.

¿Cuán beneficioso es la placenta?

Consumir placenta ofrece supuestamente grandiosos beneficios: previene la depresión postparto, reduce el dolor y la hemorragia postparto, incrementa la producción de leche materna y mejorar la vinculación madre-hijo.

Sin embargo, muy pocos estudios han examinado realmente qué tipo de ventaja ofrece esta práctica en las mujeres como, por ejemplo, mediante la comparación de los resultados del estado de ánimo entre las féminas que comieron la placenta y las que no lo hicieron.