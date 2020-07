Médico afirma que aseo bucal ayuda a reducir carga viral en el tratamiento contra la COVID-19

Un joven médico internista, que lleva más de siete años trabajando en la región Lambayeque, está en boca de todos gracias a una publicación en las redes sociales, en la que promueve un método que estaría dando resultados en la lucha contra la COVID-19: el aseo bucal extremo.

Se trata del médico internista Stalin Vílchez Rivera, quien ha llegado a la conclusión de que los pacientes infectados con el coronavirus pueden recuperarse si realizan un correcto aseo de boca, pues esto ayuda a evitar que el virus se prolifere una vez que la persona ha sido contagiada.

"Cuando ya estamos infectados, el virus no se mete al pulmón, eso sucede al quinto día. En los primeros cinco días el virus se replica en la nariz, la boca, la garganta, y en ese tiempo debemos desinfectarnos, extremar el aseo oral, y no perder el tiempo preocupándonos en medicamentos que no tienen éxito”, aseguró el joven médico en una entrevista con diario Correo.

El médico señaló que, por opinión personal basado en su práctica luego de evaluar varios casos de pacientes con COVID-19, comprobó que las personas que no cumplían las recomendaciones fallecían y las que sí lo hacían eran dados de alta.

Esto lo plasmó en una investigación que ha enviado a una revista científica, según reportan en redes sociales.

"Tuve dos pacientes. Una señora diabética y otra señora sin factores de riesgo. A ambas les expliqué que el aseo es importante, le entregué a cada una un enjuague bucal, cepillo de dientes y pasta dental. A los dos días regresé y a la diabética la encontré mucho mejor y fue dada de alta. En cambio, la otra señora no se cuidó, no me hizo caso y falleció. Ahora tenemos pacientes ancianos que se recuperan por extremar el aseo", afirmó.

En otro momento, él explicó que utiliza su propio método para evitar contagiarse con la COVID-19.

"Yo me cepillo y luego con yonque o cañazo hago mi enjuague bucal, y después lo boto, no lo tomo, no tiene sentido adentro como sí afuera, los antisépticos actúan al inicio”, manifestó.

En ese sentido, el galeno sostiene que el Ministerio de Salud (Minsa) debería incluir el aseo bucal en los protocolos para el tratamiento de coronavirus, disponiendo que se recomiende a los pacientes: cepillado dental periódico, uso de hilo dental, colutorios (enjuague bucal) en coordinación con odontólogos con contenido de virucidas como cetilpiridinio, entre otros.

Desde que empezó la pandemia, Vílchez Rivera atiende a pacientes severos y graves en el Servicio de Emergencia COVID-19 del HRL. También, demuestra su vocación de servicio y espíritu humanitario atendiendo a pacientes a través de su Whatsapp personal. Es por ello que cuestiona a los médicos que por radio o televisión recetan fármacos que pueden generar reacciones adversas en las personas.

"Lo que estoy notando es que la gente está muriendo por los fármacos, se auto medican sin razón y mueren por arritmia, trombosis, infartos. Cuando son casos leves es contraindicado los fármacos. Los corticoides yo sí los uso pero solo en pacientes graves. Cada caso es diferente. La Ivermectina y la Azitromicina no logran acabar con el virus ni reducir las muertes, en cambio con el aseo sí", increpó el médico.