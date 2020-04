Sandra Echeverría tras ir venciendo al peligroso virus: “Ha sido un tratamiento largo”

"Mi cara de enfermita”, así comenzó la publicación de Sandra Echeverría en Instagram para narrar el difícil momento que viene atravesando a consecuencia de un virus que se encuentra alojado en su intestino delgado desde hace algunos meses.

La actriz mexicana señaló que sus problemas intestinales iniciaron en enero, aproximadamente, y que desde entonces viene siendo sometida a varios estudios médicos para detectar la razón de sus dolores.

“Mi cara de enfermita... Me han hecho varios estudios y no me encuentran nada. Hoy estoy ya en el doctor porque me harán un Sibo test: ¡un examen para ver si encuentran bacterias en mi intestino que dura 2 horas!”, escribió la protagonista de La Usurpadora.

Sin embargo, para que Sandra Echeverría pudiera hacerse las pruebas tenía que seguir una dieta especial: huevo cocido, pollo a la plancha y arroz, para conocer finalmente que microorganismo la atacó.

Revelaron el misterio

La mexicana, en declaraciones a Ventaneando, señaló que en noviembre se infectó con una bacteria llamada sibo, que es el crecimiento en exceso de los microorganismos en el estómago.

“Agarré una bacteria en el intestino delgado que se llama sibo y nos costó mucho tiempo dar con lo que tenía. Hicimos los exámenes, me pusieron dietas, tratamientos, antibióticos, y no encontraban, finalmente me hicieron una prueba de aliento, con lo que pudieron descubrir que tenía esta bacteria en el intestino”.

Un cambio radical

La vida de Sandra Echeverría tuvo que dar un giro inesperado en cuanto a su alimentación, ya que ahora debe seguir un régimen especial: “Ha sido un tratamiento largo, no se quita tan rápido el sibo”.

“Es con antibióticos, una dieta muy rigurosa, de muchas cosas que me quitan como el gluten, los lácteos. Y ahorita estoy al 93 o 95% porque aún hay cosas que me inflaman, pero estoy ya casi en mi peso”, sentenció.