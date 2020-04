Luisana Lopilato y Michael Bublé: ¿Qué significa los polémicos gestos de la pareja?

Hace unos días la pareja de Luisana Lopilato y Michael Bublé, generó revuelo en las redes sociales luego que a través de unos videos en Instagram, el cantante le dio un codazo y zamarreó a la actriz por haber hablado mientras él lo hacía.

Ante ello, comenzaron a aparecer videos de otros momentos en los que el cantante canadiense habría tenido actitudes prepotentes para con Luisana. Por lo que, la actriz argentina tuvo que salir a hablar sobre el tema y negó que su pareja sea maltratador o machista.

Aunque Luisana Lopilato intentó negarlo, para muchos las imágenes hablan por sí mismas, los fans de la argentina no lo perdonaron. En torno este contexto, la realidad indica que en muchas oportunidades las víctimas de violencia se ven obligadas a defender a sus propios opresores.

Es así que, Teleshow consultó a tres especialistas en lenguaje no verbal. Sergio Rulicki, doctor en Ciencias de la Comunicación Social y licenciado en Ciencias Antropológicas; Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación no Verbal y consultor de la OEA (Washington) en Comunicación No Verbal; y Silvia Ramírez Gelbes, doctora en Lingüística, quienes se encargaron de analizar los polémicos videos.

Lescano tiene la conclusión que: “Si esto fuera un peritaje judicial y tuviéramos que presentar una intervención de nuestro laboratorio de investigación en comunicación no verbal, claramente indicaríamos una luz de alerta sobre una situación de dominación que está padeciendo Luisana Lopilato. Siempre le creemos al cuerpo cuando tenemos que elegir entre el lenguaje corporal y las palabras, porque nuestro cuerpo no sabe mentir”.

“Se ve el codazo que le da Bublé a Luisana y cómo luego la trae rápidamente. Y esto se da en el marco de una improvisación, es decir que no fue una actuación”, añadió el experto.

Mientras tanto, Ramírez Gelbes explica: “¿Él tiene un comportamiento brusco? Sí. ¿Ella no reacciona ante ese comportamiento brusco? No. ¿Se puede inferir de eso que ella está acostumbrada? No. Hacer un análisis como lingüista me parecería imprudente. Hay un montón de explicaciones que se podrían dar, pero no creo que se pueda sacar una conclusión de ese gesto. Un análisis no puede basarse en un dato descontextualizado”.

Finalmente Rulicki argumenta: “Cuando se analiza la comunicación no verbal de una persona o una pareja puede ser un error basarnos en un solo ejemplo. Que la acción que ejerce Bublé sobre su esposa al comienzo del famoso video es brusca, nadie podría negarlo, es evidente. Pero, ¿puede haberse comportado de esa manera creyendo que podía resultar gracioso, y no se dio cuenta y le salió mal? ¿O ese tipo de relacionamiento corporal es común de parte de él hacia ella? No lo sabemos, y Luisana inmediatamente defendió a su marido".

Cabe mencionar que, ante los diferentes videos que aparecieron en los que se observa algunas señales de alerta, la actriz salió a hablar y desmintió que sea violentada por su pareja.

Ante ello, Lescano añadió algo muy importante: “Este no es mi caso”. “Dice que ‘no’, pero de manera clara, precisa, dice que ‘sí’ con la cabeza. En resumen, si hubiese que subtitular el video como si fuera una película en otro idioma, Luisana diría: ‘Estoy molesta con Bublé, tengo ira con esta situación, la estoy pasando mal y estoy sufriendo aunque verbalmente me veo obligada a decir lo contrario", concluyó.

Polémico video entre Luisana Lopilato y Michael Bublé