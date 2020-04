Coronavirus: Chile cumple cuarentena pese a no ser obligatoria en todo el país

Los habitantes de Chile siguen cumpliendo la cuarentena de manera voluntaria para evitar la propagación del Covid-19, pese a no ser obligatoria en todo el país, manifestó este viernes la ciudadana peruana, Mariana Mendoza, quien vive en la ciudad de Santiago, desde hace más de diez años.

Mendoza informó a la Agencia Andina que el hecho de que el aislamiento social no sea obligatorio en todo el territorio chileno, no ha significado que los pobladores de ese país no tengan el firme compromiso de cumplirlo. "Aquí todo el mundo sigue haciendo la cuarentena desde sus casas de manera voluntaria", afirmó.

Mariana Mendoza recordó que el gobierno chileno presidido por Sebastián Piñera determinó, el pasado jueves 26 de marzo, la cuarentena total a las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Independencia y Santiago, las cuales tenían el mayor porcentaje de contagiados del nuevo coronavirus.

"Ahora, conforme esas comunas fueron bajando progresivamente el nivel de contagios de Covid-19, se les ha ido quitando a algunas la cuarentena obligatoria", reveló la peruana.

Al respecto, se pudo conocer que a partir del próximo lunes 13 de abril se levantará la cuarentena obligatoria para las comunas de Vitacura, Providencia, Lo Barnechea y las zonas sur de Ñuñoa y Santiago.

Al mismo tiempo, indicó que si algunas personas necesitaban ingresar a las comunas que tienen cuarentena total, necesitabas sacar un permiso especial para tener el acceso.

En otro momento, mencionó que desde el 16 de marzo que se decretó la suspensión de clases en los colegios y universidades, los estudiantes no han vuelto a ir a sus centros educativos.

"Los docentes mandan las asignaturas a través de internet con un itinerario establecido para que los alumnos puedan cumplirlo en casa y luego manden las tareas de vuelta", resaltó.

Finalmente, refirió que muchas empresas chilenas han dado la opción a sus empleados de trabajar desde sus hogares. "Las instituciones que necesitan la presencia de sus trabajadores, siguen todos los resguardos debidos", culminó.

Casos de coronavirus en Chile

La cifra total de fallecidos por coronavirus en Chile llegó a 57, y el número de contagiados ascendió hasta los 5,972, tras detectarse 426 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Cabe mencionar que, desde que se detectó el primer contagio del nuevo coronavirus el pasado 3 de marzo, ya se han recuperado 1,274 pacientes y actualmente hay 360 personas en unidades de tratamientos intensivos, 54 de ellos en condición crítica.