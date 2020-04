Coronavirus: Conoce el importante trabajo de los biólogos en la lucha contra el Covid-19

Los médicos vienen trabajando constantemente para atender a los pacientes infectados con el coronavirus, los científicos están trabajando contra el reloj para encontrar la cura y los biólogos que también ocupan un importante puesto en esta batalla contra la pandemia.

Herbert Flores Reátegui es un biólogo certificado que lidera el equipo de especialistas que trabaja en la Red de Laboratorios de la Red de Salud Puno, que desde el inicio de la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19) trabaja en forma incansable para atender posibles casos en dicha región.

El equipo de la Red de Laboratorios de Puno realiza el hisopado de nariz y garganta a quienes podrían tener el virus del Covid-19. Desde que inició la cuarentena junto con su equipo están en constante alerta al llamado de la oficina de Epidemiología para acudir al domicilio de los casos sospechosos.

No todos los casos ameritan su visita. Primero, un equipo de profesionales de la salud acude al paciente y verifica si tiene síntomas como tos, dolor de garganta, congestión o fiebre. Solo así, Flores Reátegui y un compañero toman las muestras en no más de 5 minutos. “Muchas veces hay una fuerte tensión que pareciera ser un caso febril o un cuadro del Covid-19, pero no siempre es así”, sostiene.

Para recoger la evidencia, el biólogo emplea un equipo de protección personal como un traje antiderrame, mandilón, doble guante, respirador N95, escudo facial, gorro descartable y botas de jebe. Una vez, obtenida la muestra, la deriva a los laboratorios para su conservación, embalado, empaquetado y traslado a Cusco, en donde se realiza el análisis molecular. Al término de 3 o 4 días, se conoce el resultado.

Asimismo, indica que al día realiza entre 2 y 3 muestras a personas sospechosas que tengan las condiciones de la alerta epidemiológica. Además, al concluir su labor, debe cumplir con todos los protocolos de seguridad para retirarse los equipos de protección, pues debe cuidar su salud, la de su familia u otras personas de su entorno.

El biólogo destaca que la certificación de competencias, que obtuvo tras pasar por rigurosas evaluaciones en su colegio profesional con asistencia del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), le ha permitido demostrar que está actualizado en su campo laboral.

Comentó que podría ser un requisito para seleccionar personal, porque si bien muchos tienen un título profesional, es necesario demostrar experiencias y aprendizajes. “A veces la práctica nos muestra aspectos que la teoría no siempre tiene”, comentó.