México: Queman hospital donde iban a trasladar pacientes con coronavirus

El coronavirus está atacando a todo el mundo y los doctores vienen trabajando para tratar de curar a los pacientes infectados, mientras que nosotros debemos tomar todas las medidas de prevención y evitar así la propagación de la enfermedad. Todo como un solo equipo. Sin embargo, hay personas que no piensan de esta manera.

Resulta que, Un grupo de desconocidos prendieron fuego a las instalaciones del Hospital General de Sabinas Hidalgo de Nuevo León (México), el cual iba a ser operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la atención de pacientes con el nuevo coronavirus en la región.

Esta terrible situación causo la indignación de las personas y el alcalde del municipio de Sabinas Hidalgo, Daniel González Garza, quien condenó el hecho, ocurrido la madrugada del lunes, al que calificó de un “acto de vandalismo”.

Asimismo, precisó que algunos vecinos del lugar "tienen miedo" de que los casos positivos de covid-19 sean atendidos en ese nosocomio y que el virus se expanda en la zona, por lo que habrían sido los causantes de este repudiable acto.

La autoridad local relató en Notimex que los responsables del acto vandálico rociaron sustancias inflamables en muchas de las puertas del hospital, que aún no se encuentra completamente equipado, pues es una construcción reciente. "El pequeño tiempo en que se consumió la sustancia ocasionó daños a varias partes. En el interior no lograron hacer nada", según informa RT.

El alcalde agregó que los atacantes aún no han sido identificados. "Estamos coordinando con la autoridad estatal para la investigación y determinar quién o quiénes fueron los responsables. A mí me da coraje porque estamos pugnando porque se acabe el hospital y vienen a hacer destrozos, los que lo hicieron no tienen madre", dijo.

En tanto, de acuerdo al último reporte entregado por la Secretaría de Salud, en el municipio mexicano de Nuevo León han fallecido cuatro personas por coronavirus.

Casos de coronavirus en México

De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud, estas son las cifras del Covid-19 en México actualizadas al miércoles 8 de abril: 2 mil 785 casos confirmados, 7 mil 526 sospechosos, 141 defunciones y 25 mil 410 casos estudiados.