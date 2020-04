¿Sospechas que tienes coronavirus? Conoce cuándo se debe acudir al hospital

La dificultad para respirar es la única señal que debe llevarnos a buscar un servicio de emergencia en estos momentos, ya sea bajo la sospecha de tener el coronavirus o cuando se trata de un caso confirmado de esta infección. Pero ¿qué señales me ayudan a darme cuenta? Aquí te lo contamos.

Al ser un acto tan básico, muchas personas han entrado ahora en una serie de dudas alrededor de cómo distinguir una buena y mala respiración, sobre todo para saber en qué momento exacto debe buscarse ayuda médica y evitar así una posible muerte, sobre todo cuando se trata de personas con sospecha de Covid-19 o de un caso confirmado.

El doctor Manuel Espinoza, del Instituto Nacional de Salud (INS), refirió que esta infección hará padecer a unos más que otros, poniendo a prueba la fortaleza de su sistema inmunológico, pero sobre todo su sistema respiratorio, que es el más atacado durante el contagio.

“En algunas personas bastará solo algunos días para sentirse bien, en otras, los síntomas durarán semanas y podrían existir complicaciones para respirar, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, o problemas respiratorios previos”, detalló el experto del Ministerio de Salud.

Indicó que una manera de saber que respiramos bien es a través de la información que obtenemos de la maquinita llamada pulsioxímetro, saturómetro o saturador de oxígeno, la misma que nos colocan en el dedo cuando pasamos consulta médica.

El valor de peligro que debe obligarnos a buscar un servicio de emergencia es de 90. Cuánto más bajo sea este número se incrementa el riesgo de muerte.

Labios morados o quedarse dormido

Como no toda la población tiene este pequeño aparato en casa, a pesar de ser venta libre en el mercado; el especialista señaló que hay otras señales que revelan si estamos teniendo problemas para respirar.

“Cada ser humano se conoce. Si soy asmático y veo que mis aerosoles ya no me hacen efecto debo pedir ayuda porque estoy en peligro de muerte. Este virus produce neumonía. Mucho cuidado con los adultos mayores porque nunca hacen fiebre, pero sí respiran rápido”, alertó.

Indicó que si tenemos más de 25 respiraciones por minuto debe llamarse al SAMU (106) porque podríamos encontrarnos en estado grave, aunque no lo sepamos.

“Otro síntoma de alerta, sobre todo en personas mayores que a veces no saben explicar muy bien cómo se sienten, es quedase dormido, como si estuvieran borrachitos o como si les hubieran dado una pastilla para dormir, no responder al llamado”.

Presentar labios morados, perder el sentido de la realidad o empezar a decir incoherencia puede ser también un indicador de falta de oxígeno. Esto se aplica también para la gente menor que podría estar infectada con coronavirus, ya sea que se encuentre aislada sin tener una prueba confirmatoria o tenga ya resultado positivo a la prueba de descarte.

En todos esos casos hay que buscar ayuda inmediatamente porque se trata de una emergencia de vida o muerte. En esas situaciones existen protocolos para circular sin ser detenido por las autoridades.

Permanecer en casa

Mendoza señaló que de preferencia se acuda al hospital más cercano al domicilio para no perder tiempo, debido a que en este momento todos los nosocomios del país, sean del Ministerio de Salud o EsSalud, se encuentran en alerta roja, atentos a este tipo de emergencias respiratorias.

El médico infectólogo exhortó a la población a permanecer en sus hogares para reducir la posibilidad de infectarse con el coronavirus y buscar los servicios médicos únicamente en situaciones de real emergencia, para no saturarlos y evitar además contagiarse de alguien que no presenta síntomas.

Entonces, ¿qué debo hacer si tengo los síntomas y aún no me hice la prueba? Simplemente hacer el aislamiento, como lo hacen quienes fueron diagnosticados con el coronavirus, mientras la familia llama al 113 (MInsa) o al 107 (Essalud) para alertar sobre la sospecha de un posible contagio y luego esperar que vengan a tomarle la prueba.

Señaló que, al encontrarnos en la fase tres de la epidemia, se da por entendido que quienes tengan “síntomas o señales” de la infección ya están contagiados, así no exista una prueba que lo confirme y por tanto debe procederse al aislamiento para que el caso no se complique y no se contagie a más personas.

Dolor de garganta, fiebre, escalofríos, tos seca, náuseas, vómitos, diarreas, la pérdida gradual del sentir el sabor de las cosas y decaimiento generalizado son algunos síntomas que pueden desarrollarse durante la infección por Covid-19, en cuyo caso deberá comunicarse con las autoridades sanitarias para alertar de un nuevo caso y, lo más importante, no salir de casa a menos de que no puede respirar.