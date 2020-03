Hallazgo demuestra que el covid-19 puede sobrevivir hasta por 17 días en superficies

Un reciente descubrimiento acaba de demostrar que el coronavirus covid-19 puede sobrevivir por más de dos semanas en una superficie.

Y es que un equipo de expertos encontró restos de SARS-CoV-2, virus responsable del covid-19, en los camarotes del Diamond Princess. Este hallazgo sucedió 17 días después de que los pasajeros abandonaran el crucero.

El nuevo coronavirus permaneció por 17 días en crucero

El pasado 20 de febrero, alrededor de 3 100 turistas que abordaron el Diamond Princess desembarcaron en el puerto de Yokohama en Japón. Ellos cumplieron 14 días de cuarentena en el barco; pero, aun así, más de 700 personas se infectaron con el covid-19.

Sin embargo, después de 17 días aún quedaron restos de ARN (ácido ribonucleico o material genético) del virus en los camarotes, de acuerdo al Reporte Semanal de Morbilidad y Mortalidad elaborado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU.

“El ARN del SARS-CoV-2 se identificó en una variedad de superficies en cabinas de pasajeros infectados, tanto sintomáticos como asintomáticos, hasta 17 días después de que los camarotes fueran desocupados en el Diamond Princess”, se lee en el informe publicado en el sitio web de la agencia.

¿En qué tipo de superficies se encontró el covid-19?

En dicho documento el CDC no indicó el tipo de superficies en el que se halló el ARN del covid-19, pero sí informó que los restos aparecieron en cabinas que todavía no habían sido desinfectadas. Por lo que para los investigadores queda demostrado que la limpieza es clave para eliminar el virus.

Al respecto, la agencia federal de EEUU señaló que por el momento no se puede determinar si algunos pasajeros se contagiaron a través de superficies contaminadas durante la cuarentena. Por ello consideraron necesario elaborar un estudio adicional más específico para conocer las formas de transmisión del SARS-CoV-2 en dichos casos.

¿Cuánto tiempo puede durar el covid-19 en diversos tipos de superficies?

De acuerdo a un reciente estudio publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine el SARS-CoV-2 puede mantenerse en superficies de plástico y acero inoxidable hasta 72 horas, en cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas.