Coronavirus en Perú: Superalimentos para reforzar el sistema inmune de diabéticos

Las personas con diabetes serían la población de pacientes con mayor riesgo ante el creciente contagio del coronavirus en Perú, seguido de los pacientes que sufren de hipertensión.

En nuestro país se estima que más de 1.5 millones de personas padecen de diabetes tipo 2 y una cantidad similar de prediabetes y la mitad no sabe que lo tiene.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por el exceso de glucosa (azúcar) en la sangre y está asociada con una deficiencia en la producción de la insulina en el cuerpo.

Las elevaciones de glucosa inflaman los tejidos del diabético, lo cual debilita sus defensas y lo vuelven susceptible de enfermar.

Con el fin de prevenir el covid-19, Raúl Manrique Maidana, nutricionista experto en el tratamiento de enfermedades metabólicas recomienda a los pacientes tomar mucha precaución en su alimentación y cumplir con una guía de estilo de vida saludable.

Esto quiere decir que los diabéticos deben realizar ejercicio físico y tener buen descanso que ayudará a mantener sano el sistema inmunológico.

Asimismo, Raúl Manrique nos brinda una lista de superalimentos para controlar y revertir enfermedades de este tipo. Por ello, la alimentación debe estar basada de la siguiente manera:

1. Carnes frescas

De preferencia que sea de los animales criados en libertad y alimentados saludablemente. Estos superaliementos pueden ser: pollo, pescado, res, cerdo, cordero, crustáceos-moluscos (camarones, choros, machas, pulpo).

Recuerda que los puedes preparar a la parrilla, al horno, sudado, asado, sancochado (al vapor), a la caja china.

No olvides freír solo con aceite de coco, de preferencia en la misma grasa del animal.

2. Frutos secos

Las pecanas, almendras, avellanadas, nueces y castañas. No maní, ni habas, no pasas. No superar las 8 a 12 unidades al día, pues tienen hidratos de carbono.

3. Verduras verdes

La acelga, espinaca, lechugas, arúgula, brócoli, pepinillo, apio, espárragos, zucchini o zapallito italiano.

4. Verduras de diversos colores

El pimiento rojo, verde y amarillo, col, cebolla blanca, morada, coliflor, nabo (no el encurtido) tomate, lechuga morada, entre otros.

5. Huevos de gallina

Estos huevos se sugieren de granja de preferencia o de codorniz.

6. Aceites y grasas

Aceite de oliva extra virgen, aceite de coco, manteca de cerdo.

7. Frutas

Palta o aguacate (podemos usarla en ensaladas), aceitunas, entre otros alimentos.

Cabe mencionar que, esta dieta sana también permite tratar otras enfermedades metabólicas como pre diabetes, hígado graso, hipertensión, colesterol y triglicéridos elevados, hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico y sobrepeso-obesidad.

¿Qué es el coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que se encuentran tanto ‎en animales como en humanos. Algunos infectan al ser humano y se ‎sabe que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común ‎hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de ‎Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

¿Cómo prevenir el contagio de coronavirus?

1. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre o tos.

2. Las manos de forma constante con abundante agua y jabón.

3. Usar gel desinfectante para manos.

4. Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo al estornudar.

5. Evitar tocarse las manos, los ojos, la nariz y boca con las manos sucias.

6. Consumir alimentos bien cocidos y mantener los espacios ventilados.

¿Cómo lavarse las manos correctamente?

Mapa del coronavirus hecho por Google