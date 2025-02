[ESTRENO] 'Jinx' cap 64, temporada 2 en español COMPLETO sin censura: LINK del manhwa

El capítulo 63 de "Jinx" dejó claro que Kim Dan ya no está dispuesto a ceder ante Jaekyung sin condiciones . Aunque el joven fisioterapeuta aceptó estar con él, esta vez fue bajo sus propias reglas , marcando un punto de inflexión en su relación. El estreno del episodio 64 de "Jinx", temporada 2 , nos dejará ver si la relación de los dos podrá tener futuro o no.

Como vimos en el episodio anterior, Kim Dan, pensando en primer momento que Jaekyung llegó al pueblo porque estaba interesado en él, aceptó, a regañadientes, atenderlo, pero, todo cambió cuando supo la verdad, él solo quería pasar una noche antes de su gran pelea. Si bien Dan aceptó, las cosas ya no serían como Jaekyung esperaba, esta vez, el fisioterapeuta tomó el control y negó que lo besara. "Usted y yo no somos cercanos como para andar recordando viejos tiempos, ¿no crees?" , dijo Dan.

En el episodio 64 de "Jinx" no solo vemos que la negatividad de Dan sigue, sino que JK quedó sin palabras al oír, luego de pasar la noche con él, las sinceras palabras del joven: "Dije que no quería, pero insististe. Hice exactamente lo que querías. Para mí, esto es solo trabajo. Soy solo una herramienta a la que recurres cuando tienes ganas de sexo. Así es como siempre me has tratado. Ya terminé aquí". Luego de esto, Dan dejó solo a Jaekyung.