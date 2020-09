Luke Cage y Iron Fist regresan a Marvel Studios en un mes

Daredevil en su momento fue uno de los estrenos más interesantes para Netflix. La serie basada en el superhéroe obtuvo tanto éxito que consiguió muchos seguidores y buscaron tener nuevos proyectos como Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders. No obstante, en el 2018 la plataforma streaming dejó las historias en el aire.

La primera cancelación oficial fue la de Iron Fist, seguida de la de Luke Cage. En aquel momento se revisaron las cláusulas de los contratos entre Marvel y Netflix y una de ellas decía que Marvel Studios no podía volver a usar a los personajes hasta dentro de dos años. Pues adivinen qué. El momento está a punto de llegar.

Así es, estamos a solo un mes que los derechos de estos dos primeros personajes regresen a Marvel. ¿Será el momento de verlos volver en un nuevo programa? Dado que Marvel fue adquirido por Disney y Disney tiene ahora Disney+ se abre todo un abanico de posibilidades para más proyectos con algunos de ellos o incluso, verlos en la pantalla grande. ¿Te gustaría más aventuras con alguno de ellos?