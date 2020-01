Víctor Drija: ¿Te acuerdas de "Somos tú y yo"? Protagonista de la serie viene a Perú

Víctor Drija, uno de los artistas venezolanos más destacados regresa al Perú para realizar una gira promocional con su nuevo tema ‘Hace lo que le da la gana’, cuyo videoclip en poco tiempo ha logrado ya más de un millón de reproducciones en YouTube.

Drija alcanzó la fama en toda Latinoamérica por su papel protagónico en la exitosa serie juvenil ‘Somos tú y yo’, producción que cuenta aún con una gran legión de admiradores.

El artista se encuentra entusiasmado de regresar al Perú, pues tienes muchos seguidores en nuestro país.

El cantante y actor estará arribando a la capital el 30 de enero y visitará diversos medios para presentar sus nuevas canciones hasta el 8 de febrero.

“Hace unos años visité Perú y me trataron de maravilla, así que estoy feliz de volver nuevamente a reencontrarme con el público”, indicó el venezolano que ya consolidado su carrera como solista con exitosos temas como: ‘1, 2, 3’, ‘¿Dime qué pasa?’, ‘Amanecer’ y ‘De ti no me voy a olvidar’.

¿De qué se trató "Somos tú y yo"?

Un grupo de jóvenes adolescentes cantan y bailan mientras comparten sus sueños y frustraciones en una secundaria mixta de artes escénicas. Ellos además experimentan el amor por primera vez. El primer episodio se emitió el 27 de junio de 2007 y el último fue el 17 de noviembre de 2009. La serie fue protagonizada por Sheryl Rubio y Víctor Drija.