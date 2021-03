8 de marzo en pie de lucha

Durante muchos años los medios de comunicación, la publicidad, las empresas y otros agentes sociales nos vendieron la idea de que el Día Internacional de la Mujer es una especie de ‘mix’ entre el Día de la madre, Navidad y el Día de la secretaria, invisibilizando que, en realidad, el 8 de marzo no celebra la ‘’gracia’’ de ser mujer, ni que podemos dar vida o que somos lindas, obedientes y delicadas como las rosas que nos regalan en nuestros trabajos.

El #8M es la fecha en la que conmemoramos a las mujeres que murieron luchando por conseguir derechos que nos negaron históricamente como el sufragio, el divorcio, la herencia, etc., y a las que siguen desviviéndose por las conquistas que nos faltan en cuanto derechos ciudadanos, laborales, reproductivos, no reproductivos y más.

Hay quienes nos llaman ‘’amargadas’’, ‘’exageradas’’, nos piden calma y estabilidad porque las mujeres ya estamos en todas partes, ya hemos logrado cosas. Pero aún no es suficiente. Cuando no todas podemos amar a quien queremos, mientras sigamos teniendo miedo y caminando de regreso a casa con las llaves dentro del puño por miedo a que nos ataquen, hasta que la prensa deje de sexualizarnos y la publicidad de cosificarnos, en tanto no podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, no será suficiente.

Es momento, entonces, de comprender de qué trata realmente este día. En el #8M no celebramos, pero sí renovamos el compromiso por una sociedad igualitaria pero reinventada, donde se deje de normalizar el machismo y sexismo simbólico, institucional y estructural. Y ese horizonte de igualdad, que seguro muchas, pero muchísimas mujeres (y más personas) suscriben, se llama feminismo, la revolución más pura y de real posibilidad de cambio.

Porque tengamos una ley de identidad de género, de interrupción voluntaria del embarazo y educación sexual integral, por que se garantice el acceso al Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) e información sobre planificación familiar, por que nos pongamos las gafas moradas y aprendamos a mirar a través de otro lente con enfoque de género. Por las trabajadoras de limpieza, las que ponen a sus hombros las ollas comunes, las mujeres trans, las trabajadoras sexuales, las doctoras, enfermeras, auxiliares en primera línea, en las redes de apoyo. Por todas.