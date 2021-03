Joven de 26 años adopta a 14 niños tras trabajar como voluntaria en un orfanato

Una joven británica de 26 años viene haciendo historia y causando admiración y agradecimiento en el mundo por su loable labor. Se trata de Letty McMaster, quien tras haber colaborado en un orfanato de África y al ver los múltiples maltratos de menores decidió adoptar a 14 de ellos.

Todo inició en el año 2012 cuando Letty con 18 años viajó como voluntaria a un orfanato a la capital de Tanzania y se llevó con la sorpresa de que el panorama no era para nada alentador.

“Mis padres tenían miedo porque iba a estar muy lejos, pero tanto ellos como mis amigos, apoyaron mi decisión. Elegí Tanzania después de haber visto que cientos de miles de niños viven en la calle”, dijo Letty para el medio británico South West News Service.

La joven tenía planeado quedarse en Tanzania solo un año, sin embargo, al notar la dura realidad de los niños, terminó quedándose tres años en el lugar. Letty se había percatado que los niños recibían maltratos físicos y psicológicos. El orfanato solo los alimentaba una sola vez al día, y supo que también existía violencia sexual.

“En muchos orfanatos sucede lo mismo. Todo se remite a una estrategia para ganar dinero y explotar a los niños", señaló.

El abuso era espantoso. Estoy segura de que quienes donan dinero, creer ayudar, pero no saben el desastre que provocan”, agregó.

Ante las denuncias y el escándalo que solo perpetuaba la violencia contra los chicos tanzanos, el orfanato cerró y muchos chicos fueron reubicados, pero otros no pudieron. Es así, como Letty inició una nueva batalla para poder abrir su propio hogar y a su vez, tener la tutoría legal de los nuevos que estuvieron a punto de quedarse en la calle.

Foto: SWNS

“Soy como una mamá que cría adolescentes. Estos niños son mi vida entera. Paso muchas horas con ellos. Soy la figura materna de la casa", contó.

"Algunos de estos niños nunca tuvieron padres y me consideran su madre, pero otros me ven como una hermana mayor, porque no soy mucho más mayor que ellos”, afirmó Letty.

Actualmente, Letty tiene 26 años y ha adoptado a 14 menores huérfanos. Ella pasa 9 meses en Tanzania, pero el resto del año vuelve al Reino Unido para recolectar fondos, organizando eventos caritativos para solventar los gastos de los menores.

Foto: SWNS

Historia de los huérfanos de Tanzania

Las historias de cada uno son aterradoras. Todos han padecido todo lo que un niño no debería sufrir.

A Eliah, uno de los niños adoptados, fue encontrado vagando por las calles, después de haber perdido a su madre.

Fred, vivía en un basural y cuando Letty lo encontró, hacía varios días que no comía.

Iddy, integró pandillas callejeras, cuando sus padres murieron y se quedó solo.

Foto: SWNS

Hoy, estos niños ven el fruto de haber sido salvados por esta joven altruista. Por ello, estudian, y muchos son los mejores de la escuela, otros van a la universidad, mientras que otros se han convertido en músicos talentosos.