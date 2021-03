"Mi sueño es ayudar a reforzar la participación de las mujeres en el mundo de la ciencia"

Próximos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, en Wapa.pe nos encontramos buscando historias de mujeres que inspiren a otras mujeres.

A través de la campaña #ComprometidasConSuLabor, queremos compartirte la verdad detrás de la lucha y éxito de féminas que se empoderaron y hoy por hoy, lideran el rumbo de sus vidas y empresas.

María Pulice, Directora de Marketing - TEMENOS LATAM y el Caribe

¿Cuál es el rubro del negocio?

Trabajo en tecnología bancaria. Para una empresa llamada TEMENOS, que es el proveedor de software bancario número uno del mundo. Nuestra visión es proveer a todos los bancos e instituciones financieras de todos los tamaños, en cualquier parte del mundo, el software para prosperar en la era digital.

¿Qué te inspira para seguir adelante?

Las mujeres de mi familia me inspiran a seguir adelante. El lado de la familia de mi madre es peruano. Mi abuelita es de Pucallpa y durante el tiempo que vivió allí ni siquiera tenía una cuenta bancaria hasta que llegó a los Estados Unidos. Mi madre vino a los Estados Unidos sola, no hablaba inglés ni asistió a la universidad, pero aun así se las arregló para construir una buena vida. Entonces, cuando me siento un poco derrotada, pienso en mi madre y en mi abuelita. Si pudieron hacerlo sin la educación y los recursos que tengo la suerte de tener, entonces YO PUEDO LOGRAR lo que me PROPONGA.

¿Cómo lograste conseguir tus metas?

Trabajando en equipo. Mi equipo me ayuda hacer realidad mi visión. Cuando trabajo en proyectos importantes junto con mi equipo, me doy cuenta de que dos cabezas son mejores que una. Creo que no hay un "yo" en el equipo (no "I" in TEAM) y que los líderes necesitan rodearse de personas creativas y dinámicas. Si mantiene a su equipo motivado e involucrado, ellos querrán ayudarlo a alcanzar sus metas. Creando un círculo virtuoso.

Claudia daré, Co-fundadora y directora ejecutiva de Latam Intersect PR

¿Cuál es el rubro del negocio?

Trabajo con Comunicación y Relaciones Públicas. Después de haber trabajado como periodista en televisión, periódicos y revistas, pude conocer muchas culturas distintas y al ingresar en la comunicación corporativa, decidí crear mi propio negocio y hoy atendemos toda la América Latina para dar voz a lSSas empresas, nuevas tecnologías y productos.

¿Qué te inspira para seguir adelante?

Ser capaz de ser un puente entre las personas, de una manera que pueda impactar sus vidas, la sociedad, aportar relevancia al mundo, ya sea a través de un texto escrito que aporte nuevas ideas y nuevas reflexiones o crear acciones que puedan cambiar vidas, ya sea en una pequeña comunidad, o a nivel intelectual. Todos los días trabajo con personas, con mi equipo, con mis clientes, hago este puente todos los días y esto me inspira.

¿Cómo lograste conseguir tus metas?

Siempre fui muy decidida desde muy pequeña y por mi personalidad, siempre busqué terminar todo lo que empezaba a hacer. Pero mi principal impulsor es la pasión por las cosas que hago. Amo mi trabajo. Me encantaba trabajar como periodista y buscaba la mejor información para escribir. Establecer mi negocio fue una consecuencia de mi trabajo y el conocimiento que adquirí en mi carrera. Hoy establezco mis metas en función de cuánto puedo emprender. Pienso en el trabajo de manera amplia y para cumplir con los objetivos de mis clientes en el campo de la comunicación y cuáles las mejores estrategias. Al mismo tiempo, quiero innovar, siempre. Por eso, trato de estar siempre actualizada para sacar lo mejor de la tecnología y de la información del nuevo mundo que se abre todos los días a nosotros.

Guicela Gavidia Robles, Gerente de Gobierno Tecnológico de Izipay Perú y Directora CWIT

¿Cuál es el rubro del negocio?

El negocio donde me desempeño es el financiero, procesamiento transaccional, creadores del producto IZIPAY primer POS que acepta todas la tarjetas y llegamos a los microempresas y emprendedores. Nuestro objetivo es hacer la vida más fácil al emprendedor.

¿Qué te inspira para seguir adelante?

Me inspira crear cosas nuevas, mi sueño es ayudar a reforzar la participación de las mujeres en el mundo de la ciencia y tecnología para contribuir y ser parte de la historia participando directamente en esta era de transformación digital, con igualdad de oportunidades, sentar las bases para garantizar el posicionamiento de las mujeres de hoy y mañana, hacerles la vida más fácil a las personas con la tecnología.

¿Cómo lograste conseguir tus metas?

Ser perseverante me ayudó muchísimo, no rendirme cuando encontraba obstáculos, tuve muchas piedras en el camino, pero siempre tenía personas referentes a las cuales admiraba y eran mi motivo de continuar. En mi carrera de Ingeniería de Sistemas casi el 80% eran varones en mi época, los trabajos de tecnología estaban más abiertos para hombres, eran pocas las mujeres que estaban en el mundo de tecnología y sistemas, menos aún tener cargos de dirección, pero eso me hizo más fuerte y más perseverante para no rendirme.