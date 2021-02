VacunaGate: Germán Málaga reconoce que su hija de 22 años fue vacunada contra COVID-19

VacunaGate. Germán Málaga, médico e investigador de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), admitió que su hija de 22 años de edad es una de las 487 personas que ha sido inoculada contra la COVID-19.

Se trata de Ariana Sofía Málaga Zúñiga, quien fue inmunizada contra la COVID-19 pese a no formar parte del proyecto. La joven es la participante número 200 de la lista revelada por La República, la cual continúa despertado la indignación en la población peruana que se enfrenta a la segunda ola de contagios y muertes por COVID-19.

Cabe señalar que, Málaga Zúñiga recibió la primera dosis el 23 de diciembre de 2020 y la segunda, el 9 de enero de 2021.

¿Se lamenta?

En su manifestación ante la comisión especial COVID-19, el doctor Málaga reconoció que su hija fue vacunada y públicamente le pidió perdón por haberla involucrado “en esta situación”.

“Efectivamente, tanto no oculto que no hemos puesto el nombre de mi familiar más relacionado y más querido, que es mi hija, a la que pido perdón por haberla involucrado en esta situación”, señaló en respuesta a una interrogante del congresista Ricardo Burga (Acción Popular).

Málaga pidió hacer “una diferencia”, al asegurar que “hasta el 31 de diciembre no sabíamos que estas vacunas funcionaban”. “No tengo nada que ocultar. Tanto no oculto que la lista que está es la que hemos sacado y la hemos mandado a la Fiscalía, al INS (Instituto Nacional de Salud), los números calzan perfectamente”, refirió.

Asimismo, el médico aseguró que la lista no ha sido adulterada ni modificada, por lo que descartó estar ocultando el nombre de alguno de los beneficiarios.

“Ahí está nuestra base de datos. Pásenle una verificación, si ha habido modificación de la misma. Es absolutamente no. Le puedo pasar cómo se han usado estas vacunas, un pormenorizado del número de dosis y quienes han recibido, y el stock que tenemos. No miento. Digo la verdad absolutamente, aunque eso me duela”, sentenció.

VacunaGate: Mira AQUÍ el descargo de Germán Málaga