Mesero pierde su trabajo por pandemia y ahora pide "limosna en las calles"

La pandemia por COVID-19 ha originado una gran crisis económica a nivel mundial, esto ha provocado una gran cifra de personas desempleadas.

Hace siete meses, José Luis Guzmán trabajaba como mesero de un restaurante-bar de la Cuidad de México; sin embargo, el local tuvo que cerrar debido a la crisis y desde entonces, el hombre de 54 años no ha podido encontrar empleo.

Una de las razones por las que no encuentra trabajo es por su edad, lo que llevo a que Guzmán salga a las calles a pedir limosna.

“Tengo tres semanas pidiendo dinero, llegué antes de Navidad. Estaba en un restaurante-bar, pero cerraron todo, me despidieron, lo poco ahorrado que tenía nos lo fuimos comiendo, nos apretamos el cinturón, pero ya salir a la calle y pedir dinero sí es vergonzoso, el gobierno no nos apoyó, prometió ayuda, pero no hizo nada”, declaró José Luis a un medio mexicano.

“Las deudas ya me alcanzaron, no puedo pagar la renta desde el mes de diciembre, pago mil 500 pesos, de los cuales, en ocasiones, ni alcanzo a juntarlos a la semana. ¿Qué le digo a mi rentera?, ¿Qué me siga esperando más meses? No va a querer, al rato me va correr”, agregó el preocupado hombre.

El caso de Guzmán se dio a conocer a través de las redes sociales, donde se hizo viral. Una de las usuarios pidió que cuando vieran al señor lo ayudaran, ya que él mantiene a uno de sus hijos y a su esposa, quien sufrió dos infartos el año pasado y necesita medicamentos.

“No es nada fácil estar aquí parado , el sol es muy fuerte y me nortea, pero trato de ser positivo y no dejarme vencer, tengo que luchar por ellos, porque son mi fuerza”, sostuvo.

Coronavirus en México

Según la Secretaría de Salud de México, hasta el domingo 7 de febrero de 2021, hay un total de 166.200 fallecimientos por COVID-19 desde que se inició la pandemia.

Además, la Universidad estadounidense Johns Hopkins, reportó que con 1,92 millones de contagios, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil.