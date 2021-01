Ministro del Interior asegura que los candidatos serán multados si infringe la ley sanitaria

José Elice, quien es actual ministro del Interior, afirmó que la policía está preparada para actuar en el medio de campañas políticas, las cuales se realizan en el marco de las elecciones generales 2021.

El titular del Ministerio del Interior aseguró que el propósito es que se cumplan las reglas sanitarias, por ende, los candidatos políticos podrían ser multados.

“Se pone multa a todo aquel que infrinja la ley –sin mascarilla, sin distanciamiento, etc.–. Es una línea delgada muy complicada. Hemos tenido (el jueves) una reunión con el comandante general de la Policía encargado y el jefe de la ONPE y las cosas han quedado claras. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dado un mensaje claro sobre cómo deben actuar los políticos y los partidos en esta contienda electoral respetando las reglas sanitarias. En la reunión del Pacto Ético Electoral se va a firmar un compromiso de respeto a las reglas sanitarias”, declaró al diario Perú 21.

El encargado de la cartera del Interior también se refirió sobre la razón por la que decidió formar parte del Gobierno de Francisco Sagasti.

“Me siento parte de este gobierno. Yo no soy militante del Partido Morado, pero sí fui candidato invitado al Congreso, no fui elegido y se me invitó a ser asesor del grupo parlamentario. Francisco Sagasti era portavoz de la bancada. Yo creo que se hizo un buen trabajo. (…) En un momento difícil se me pidió que asuma el cargo y no tuve la menor duda de hacerlo. Nunca se me ha hecho gran ilusión ser congresista o ministro”, dijo.

Además, habló sobre la incorporación de gerentes públicos a la PNP, con el objetivo de que se hagan cargo de las áreas encargadas de manejar el dinero de la Institución.

“Hemos identificado un número de gerentes públicos que nos acompañarían en esta etapa. No hay tantos disponibles como pensábamos; con los que hay podemos iniciar. (Hay) Nueve. Hay detalles burocráticos. El Estado peruano se ha ido complicando cada vez más en exigencias para puestos. Si eso hubiera sido para beneficiar a la ciudadanía, genial, pero algo está mal. Hay muchos requisitos y formalidades”, señaló Elice.