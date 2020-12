Argentina aprueba ley que legaliza el aborto

Día histórico en Argentina. La madrugada de hoy miércoles 30, el Senado decidió aprobar el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), por tal motivo, las mujeres tendrán derecho a un aborto libre, gratuito y seguro hasta la semana 14 de gestación.

“Cuando yo nací las mujeres no votábamos, no heredábamos, no podíamos ir a la universidad. No nos podíamos divorciar, no teníamos jubilación de amas de casa. Cuando yo nací las mujeres no éramos nadie. Siento emoción por la lucha de todas las mujeres que están afuera ahora. Por todas ellas, que sea ley”, manifestó la senadora Silvia Sapag en uno de los discursos más emotivos de la noche.

El Parlamento argentino aprobó el proyecto con 38 votos a favor, pese recibir 29 en contra y 1 abstención. Cabe destacar que los médicos y profesionales de la salud pueden negarse a practicar el aborto.

Para la oficialización de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, solo que el presidente argentino, Alberto Fernández, estampe su rúbrica para que se promulgue.

“El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter tras aprobado el proyecto.

De esta forma, queda en el pasado la ley que permanecía vigente desde 1921, que consideraba el aborto como un delito excepto en casos de violación o riesgo para la vida de la madre.

Argentina se suma a Uruguay, Cuba, Guyana y Guayana francesa en legislación pro aborto en la región. En los demás países, como en Perú, las restricciones siguen siendo parciales o totales, y el tema continúa siendo un tabú en la sociedad.