SJL: Mujer es denunciada por asesinar a su hija

Un padre de familia pide justicia por la muerte de su hija de cinco años en Jicamarca, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según las primeras investigaciones, la madre y padrastro de la pequeña serían los autores del crimen.

El padre de la menor, en declaraciones para ATV Noticias, señaló que venía pidiendo, desde hace muchos años, la custodia de su hija.

“Es mi única hija, cuento tiempo he luchado por su custodia. Tengo los documentos del Ministerio de la Mujer, pero nada”, dijo al padre de la niña.

Según el parte policial, la mujer, Kelly Rojas, intentó calcinar el cuerpo de su hija con la ayuda de su pareja, Miguel Ángel Cigarrostegui. El hermano de la progenitora de la criatura dio aviso a la policía.

Cigarrostegui, en primera instancia, fue trasladado a la Depincri 1 de San Juan de Lurigancho, sin embargo, ya fue puesto en libertad, mientras que Rojas permanece hospitalizada bajo custodia policía. Se le acusa de parricidio.

“Cigarrostegui es el que ha matado a mi hija y ahora lo dejan en libertad. Solo quiero justicia, no quiero más. Que paguen por lo que han hecho”, comentó el papá de la pequeña.

“Quiero justicia de verdad, que no me mientan. Me piden que no intervenga, pero nadie paga por lo que han hecho. Yo pedí la custodia de mi hija, por qué no me la dieron a mí”, agregó.

Línea 100

Si sufres o conoces a alguien que enfrente agresiones verbales, físicas o psicológicas, puedes llamar a la línea 100. Este es un servicio gratuito que brinda información especializada, consejería y soporte emocional a las personas afectadas o involucradas en hechos de violencia familiar, sexual.