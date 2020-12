Denuncian a dos policías de robar celular y S/730 a joven estudiante en Piura

Durante una intervención policial, un joven padre de familia sufrió el robo de su billetera con S/ 730 y su celular valorizado en más de S/1.700 por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú, según denunció la víctima.

El hombre, en diálogo con Exitosa, narró que, tras ser intervenido, sintió presión por parte de los agentes de la PNP para que entregue sus pertenencias. Le explicaron al joven que se lo iban a brindar a sus familiares, ya que estaba a punto de ser trasladado a la comisaría.

“Primero el suboficial me pide mis pertenencias para entregárselas a mis familiares. En mi billetera habían 730 que iban a ser destinados para compras navideñas, luego me pide mi celular, pero me pide quitarle mi chip, lo guarda en la mochila y sale con esta”, señaló la víctima, Juan Portocarrero.

Los policías involucrados son los suboficiales Grimer Ríos Chún y César Navarro, quienes fueron detenidos por el delito en su contra tras pedirle la mochila al detenido, luego la billetera y finalmente el celular.

“Luego de pasada esta situación fuimos a darle parte al comandante de la comisaría ahí le dimos parte también al alférez y él manda a llamar a los suboficiales y estaba dispuesto a encararlos por la pérdida de mis pertenencias y pedirles que me devuelvan mi dinero”, manifestó el agraviado.

Este hecho ya se encuentra en investigación por parte de la oficina de Inspectoría de la Policía Nacional, de acuerdo a lo indicado por el jefe de la Macro Región Policial de Piura, coronel Edward Espinoza.