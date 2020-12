Ica: Vehículos vuelven a transitar con normalidad por la Panamericana Sur

Tras varios días de paro agrario, el tránsito en ambos carriles del kilómetro 270 de la Panamericana Sur, en Ica, se desarrolla con normalidad este sábado 26 de diciembre.

Sin embargo, la zona de Barrio Chino, aún continúa con presencia de la Policía Nacional del Perú. Los miembros de la PNP, que se encuentran atentos a cualquier eventualidad, forman parte de la División de Operaciones Especiales.

Los mencionados agentes llegaron en 10 buses y están en permanente servicio. Según América TV, se encuentran distribuidos en puntos tácticos de la carretera para que garanticen el pase de buses, camiones y vehículos particulares.

Hasta el cierre de la nota, la carretera se encuentra libre, contrariamente a lo que se observó en los últimos días, cuando manifestantes bloquearon las vías tanto en el Norte como en el Sur del Perú en medio del paro agrario.

Este día es fundamental para el sector agrario y definirá el futuro de las manifestaciones. Hoy, la comisión de Economía del Congreso de la República sesionará de manera virtual para que se lleve a cabo el debate de propuesta de la nueva ley de promoción agraria.

“Me explotan más de 8 horas”

Trabajadores del sector piden que se derogue el decreto que extiende por diez años la ley de promoción agraria. Una de las manifestantes contó su pesar.

Geraldine Martínez reveló que trabaja ocho horas al día, de 5 de la mañana a 3 de la tarde, y solo recibe un pago de 36 soles por jornada.

"Me levanto a las 3 de la mañana para entrar a trabajar a las 5. Me explotan por más de ocho horas por 36 soles sin comida y sin agua. Eso no es justo", indicó Geraldine, quien tampoco cuenta con beneficios laborales, como gratificación o seguro social.