Navidad: Anciano es estafado con 100 soles falsos en Arequipa

En el Cercado de Arequipa, un adulto mayor que se dedica a la venta ambulante de cucharones y otros adminículos tallados en madera fue estafado esta mañana con S/ 100 falsos por dos mujeres.

De acuerdo a la información compartida por HBA Noticias, el hombre que responde al nombre de Cirilo fue abordado por dos féminas a la altura de la sexta cuadra de la calle San Juan de Dios, donde le propusieron una transacción de S/ 28 con un billete falso de S/ 100.

Debido a su avanzada edad, el señor Cirilo no pudo distinguir en un primer momento la autenticidad del billete. Para cuando intentó recuperar el fruto de su trabajo, las estafadoras habían fugado con el vuelto.

Según contó el señor Cirilo, una de las mujeres tenía el cabello rubio y por su forma de hablar sería de nacionalidad extranjera. La mujer le hizo una compra de 28 soles.

“Le di su vuelto y, como no sé revisar billetes, esperé a que venga otro cliente para preguntarle si el billete estaba bien, pero me dijo que era falso. Caminé para buscarlas, pero ya no las encontré”, indicó a los agentes de Serenazgo de Arequipa que atendieron a su llamado.

Como es conocido, las estafas al paso con dinero falsificado son comunes en estas fechas del año, y no es la primera vez que los embaucadores acechan a los pequeños negocios que intentan recuperarse de la pandemia en la Ciudad Blanca.

“Yo me trabajo, me madrugo. Mire lo que me hacen”, agregó el humilde vendedor que, entre lágrimas, pedía a las autoridades de Arequipa que, si no podían ayudarle a recuperar su dinero, al menos le permitieran seguir laborando.

Usuarios en las redes sociales se han solidarizado con el desafortunado vendedor y han pedido que se le deje continuar con sus habituales labores entre las calles Piérola y San Juan de Dios. El hombre no tiene celular, pero cualquier ayuda que pueda devolverle una sonrisa en esta Navidad o en el fin de año será bien recibida.

Con información de: La República.