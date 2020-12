Paro agrario: Manifestantes piden la renuncia de presidente Francisco Sagasti

En el segundo día del paro agrario que mantiene bloqueadas las carreteras, un grupo de manifestantes que se encontraban en el tramo del kilómetro 291 de la Panamericana Sur, en Ica, pidieron la inmediata renuncia del presidente Francisco Sagasti por “incapacidad”.

“Ya hemos decidido que (Francisco) Sagasti renuncie. No vamos a dar un paso atrás, porque los trabajadores reclaman su justa razón. No queremos manifestaciones, no queremos más informaciones, solo queremos que Sagasti renuncie por incapaz, por no solucionar este problema”, señaló uno de ellos.

No retrocederán

Asimismo, el trabajador manifestó que no darán ninguna tregua para el pase de vehículos, así intervenga la Policía Nacional.

“No vamos a dar tegua, así venga la policía. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Señor Sagasti, usted no tiene capacidad de solucionar. Dé un paso al costado y retírese, por favor. El pueblo lo deplora”, agregó.

Cabe señalar que, los bloqueos de los manifestantes se desarrolla en los kilómetros 273 (sector conocido como “Barrio Chino”, en el distrito de Villacurí), 291 (La Expansión) y 300 (El Álamo).

Además, se registran bloqueos en el kilómetro 150, a la altura del puente Clarita, en Cañete (región Lima) y en el kilómetro 212, San Clemente (Pisco).

¿Por qué existe este conflicto?

El problema del paro agrario se debe a que el Congreso de la Republica no llegó a un acuerdo sobre los proyectos de ley que proponen un nuevo régimen laboral agrario. Este pedido no tuvo respaldo, fueron 47 votos en abstención, 40 en contra y 28 votos a favor, por lo que el proyecto regresó a las comisiones de Economía, Trabajo y Agraria.