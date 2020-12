“Estarían cobrando para despejar la vía": PNP acusa a manifestantes de extorsión

Desde tempranas horas de la mañana, la Policía Nacional del Perú desplegó a más de 2 mil de sus efectivos para restablecer el libre tránsito en la Panamericana Sur y Norte. Los agroexportadores buscan mejores condiciones labores en la nueva ley agraria.

“Desde el domingo, la Policía ha buscado a los interlocutores, pero no hay esos actores. Durante el desbloqueo se han acercado determinadas personas, pero no tienen la representatividad. Los respectivos jefes de escuadra de la PNP han exhortado al diálogo y que los derechos de uno terminando donde empiezan el de los demás. No pueden tomar las vías de tránsito, es una arteria principal del Perú”, subrayó.

Además, el comandante general de la PNP, César Cervantes denunció que algunos de los manifestantes están cobrando a las personas atrapadas a cambio de pasar por la carretera, por lo que tomaron la decisión de desbloquear la Panamericana Sur y Norte a la fuerza.

“Estarían cobrándoles a cambio de despejar la vía por 30 minutos, eso sería una extorsión”, indicó.

“Ellos no pueden tomar las vías de tránsito, no pueden perjudicar el traslado de poblaciones vulnerables y su derecho al libre tránsito. No podemos permitir que el derecho de uno sea afectado por los derechos de otros”, agregó César Cervantes en un dialogo con RPP.