Padre soltero adopta a recién nacida con síndrome de Down. Fue rechazada por 20 familias

Luca Trapanese es un hombre de 42 años de Nápoles, Italia, que se hizo conocido luego que en el 2017 adoptara a Alba, una pequeña de solo 13 semanas de vida que nació con síndrome de Down. La menor había sido abandonada por su madre y rechazada por 20 familias.

Trapanese es un homosexual que siempre quiso adoptar con su pareja a un niño discapacitado y, aunque rompieron, él no dejó de intentarlo y logró cumplir su sueño de ser padre, pese a las estrictas reglas de Italia que impide que los padres solteros no puedan adoptar.

Sin embargo, a principios de 2017, las reglas cambiaron un poco y por fin, Luca pudo entrar en las listas. "Me dijeron que solo me darían niños con enfermedades, discapacidades severas o problemas de comportamiento, un niño que hubiera sido rechazado por todas las familias tradicionales", explicó. Y entonces, llegó Alba a su vida.

La historia de Luca y Alba acaparó titulares como el primer caso de un padre soltero gay al que se le permite adoptar a un recién nacido en Italia, aunque el adulto protagonista de esta historia aseguró que siempre sintió “una fuerte vocación” hacia convertirse en un hombre de familia

Más de 2 años después, se ve que la niña crece feliz y sana y ambos forman una pareja envidiable. "Revolucionó completamente mi vida. Ahora todo gira en torno a ella. Me trajo felicidad y una sensación de plenitud. Estoy orgulloso de ser su padre. Nunca fue mi segunda opción. Yo la quería a ella", confesó Luca, a quien le ha cambiado la vida en muchos aspectos gracias a su hija.

“Alguien me preguntó una vez: ‘Si tuvieras una varita mágica, ¿la usarías para curarla?’, como si ella sufriera de alguna terrible enfermedad, pero en realidad, el síndrome de Down no se trata de una afección sino de una forma de ser. Yo les respondo con un rotundo ‘no’ porque ‘así ella ya no sería más Alba’. Ella es perfecta tal como es así que es necesario que eduquemos hoy a las personas haciéndoles entender que Alba y la gente como ella necesitan ser consideradas como personas iguales a las demás”, dijo Trapanese en una entrevista para Good Morning América.

En noviembre de 2018 publicó Nata per te, un libro en el que narra su experiencia como padre. Y sus redes sociales también han cambiado, pues ahora es todo un influencer con más de 177.000 seguidores en Instagram, donde muestra su vida junto a Alba y sus múltiples acciones benéficas.