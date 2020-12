Terror en el aire con pasajero con COVID-19 que murió en pleno vuelo

Los pasajeros del vuelo de United Airlines vivieron momentos de terror en el aire tras la muerte de uno de sus ocupantes, debido a que habría ocultado que era portador del coronavirus y terminó pereciendo a raíz de la complicación de los síntomas.

Según informaron los medios internacionales, el vuelo partió de Orlando con destino a Los Ángeles en Estados Unidos; sin embargo, de un momento a otro uno de los usuarios comenzó a sufrir un ataque y, pese a que se aplicaron los primeros auxilios, no lograron salvar su vida.

Según reveló el 'The New York Times', el hombre, que se encontraba en el asiento 28D del vuelo United 591, comenzó a temblar, a sudar y tener dificultad para respirar. Posteriormente, sufrió un paro cardiaco.

Tony Aldapa, quien se encontraba en el lugar de los hechos, aseguró en Twitter que el hombre dejó de respirar a una hora de iniciado el vuelo. La tripulación preguntó si había personal de la salud presente y varias personas se prestaron voluntarias para intentar salvarlo, incluido él.

El capitán del vuelo decidió aterrizar de emergencia en Nueva Orleans (Estados Unidos) a raíz de la deteriorada salud del pasajero. Pasaron 45 minutos entre el aterrizaje y la llegada del cuerpo de bomberos.

Aldapa también aseguró que hicieron compresiones torácicas y utilizaron la máscara de oxígeno del avión: “Usamos un ambu-bag, que es una bolsa que aprietas para dar respiraciones, eso es lo que usamos para respirar. No hubo respiración boca a boca en absoluto”.

By now most of you know I was on the @united flight that has been in the news. I made the decision to attempt to save the passengers life and along with 2 others performed CPR for close to an hour until we landed. And continued to help the firefighters when they came onboard.