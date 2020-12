Ricardo Belmont insta a ciudadanos a ir a playas pese a prohibiciones: “Reclamemos nuestra libertad”

Ricardo Belmont asistió esta mañana a la playa de Agua Dulce desacatando la prohibición de acudir a los balnearios para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Además, reunió a aproximadamente 30 personas sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento social.

El exalcalde metropolitano de Lima realizó una transmisión en vivo en Facebook, donde caminó y conversó con un micrófono con el que les daba tribuna a las personas que asistieron para que critiquen las medidas sanitarias que dispuso el gobierno.

“Dénse un saltito, entre 9 a.m. y 12 p.m., para reclamar nuestra libertad. De nada sirve que los moraditos y esta mafia usurpadora que ha sido coimeada nos hayan lavado el cerebro y no quieras respirar aire puro y no quieras ser libre”, dijo el exburgomaestre.

“Ven, te quiero dar un abrazo, voy a estar en Agua Dulce”, agregó.

En esa transmisión, Belmont Cassinelli criticó las medidas que tomó el gobierno donde restringe el tránsito privado los días 24,25,31 de diciembre y 1 de enero de 2021.

“No es la playa sino el oxígeno que está ahí. Si quieres te das un baño, te divertirás con tus hijos. De lo contrario te vas a perder tu Navidad o Año Nuevo sin recomponer tus pulmones y no podrás empezar el próximo año con las pilas cargadas”, añadió.

Pero esto no es lo único que dijo. El exalcalde también afirmó que darán “batalla a la dictadura instalada en el Perú”.

“Sería la muerte de la democracia. La instalación de una minora que defiende el aborto y matrimonio gay que manipula la ideología de género para distraerte. Mientras este gobierno despedía a 18 comandantes y altos policías. (...) Vamos a defender la institucionalidad del país sino caeremos en manos del poder gay”.