Manuel Merino: "¿Porque era un provinciano no debía estar en la Presidencia?"

El último jueves, el expresidente del Congreso, Manuel Merino De Lama se quejó de una supuesta discriminación racial en su contra. Según manifestó, que no pudo continuar en la presidencia del Perú por ser "provinciano".

Durante su visita a Tumbes por la semana de representación parlamentaria, el congresista de Acción Popular dio a entender que hubo una preferencia a Francisco Sagasti porque este no es provinciano como él.

"No podemos permitir que nos tomen como ciudadanos de segundo o tercer nivel. Todos somos iguales, los de Lima y los de provincia somos iguales. Aquí no pueden haber diferencias sociales. ¿Porque era un provinciano no debía estar en la Presidencia? ¿Qué diferencia tiene el señor (Francisco) Sagasti con el señor Merino?", dijo en un mitin.

Defiende accionar del Congreso y exige que Martín Vizcarra y exministros sean procesados

En esa misma línea, el parlamentario sostuvo que el actual Congreso "ha hecho lo que ningún otro: enfrentó lo que le correspondía enfrentar".

Asimismo, calificó al exmandatario Martín Vizcarra de "parásito" y "traicionero" y consideró que debe ser denunciado "por genocidio".

Merino de Lama aseguró que el exjefe de Estado "tiene la responsabilidad absoluta" de los "miles de muertos que han quedado como consecuencia" de la pandemia.

"No solamente es la manera cómo ha mentido al país, sino cómo ha quebrado la economía del país. No ha sabido enfrentar la pandemia, donde tenemos 80 mil muertos y solo se reconocen 36 mil", agregó.

"El Perú se ha librado de un parásito que era un traicionero, traicionó a PPK (Pedro Pablo Kuczynski), traicionó a Keiko (Fujimori) y traicionó al Perú", dijo.

Además, señaló que corresponde denunciar "por traición a la Patria" a los exministros de Martín Vizcarra.

"Cuando llegamos a Palacio de Gobierno no había nadie, solo el secretario. Y cuando vino el presidente del Consejo de Ministros, no había nadie en la PCM. Eso es traición a la Patria, un ministro no se puede retirar de sus funciones hasta que no sea reemplazado por otro ministro", indicó.