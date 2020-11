Gialuca Lapadula: ¿Perú necesita al delantero nacido en Italia?

Giancula Lapadula, un jugador de 30 años que nunca había pisado el Perú hasta ahora, está a punto de defender la “blanquirroja” para jugar ante Chile y Argentina en una nueva fecha doble de las Eliminatorias para clasificar a Qatar 2022.

Esta historia llena de polémica y mucha expectativa inició hace cuatro años, cuando se le presentó la oportunidad de jugar por la selección peruana, pero eligió vestir la camiseta del país que lo vio nacer: Italia.

De madre peruana y padre italiano, Lapadula Vargas ahora se encuentra en una nueva etapa de su carrera. Tras su fugaz paso por el combinado italiano, mostró interés por defender los colores del Perú y logró la nacionalidad peruana, por lo que volvió a recibir el llamado del entrenador Ricardo Gareca. Sin embargo, ¿la selección nacional necesita a Gianluca Lapadula?

“Es un delantero y, ante la ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, hay necesidad de un jugador de sus características. No tenemos un nueve”, comentó Milagros Crisanto del Diario Libero a Wapa.pe. “Perú lo necesita más a él, que él a nosotros”, agregó.

“En un principio jugó partidos amistosos con Italia, pero nada oficial. Ahora está viviendo una experiencia distinta con la selección. Tal vez sintió que no tenía lugar con Italia y por eso decidió sumarse a la selección nacional. Y por lo visto en fotos, lo están tratando muy bien aquí. Siento que es muy sencillo”, manifestó Crisanto.

Para David Hidalgo, comentarista deportivo del programa Barrio Fútbol en Radio Unión, la relación entre Perú y Lapadula es de necesidad mutua. “Lapadula necesita de la selección para tener mejor vitrina y que la selección necesita de un jugador que juega en la Seria A italiana contra los mejores jugadores del mundo”, indicó Hidalgo.

Estilo de juego

Físicamente y por su estilo de juego, Hidalgo describiría a Lapadula Vargas como Johan Fano, otrora delantero de la selección peruana muy recordado por marcar el gol del empate ante Argentina (1-1) por las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010.

“En un delantero luchador, que se va a fajar con cualquier defensa, un delantero que, si se tiene que tirar de cabeza, lo va a hacer, que no necesariamente se queda esperando en el área, que es aguantador y que sabe con la pelota. Es zurdo nato, maneja la pierna derecha y se mueve por todo el frente de ataque”, continuó el conductor de Barrio Fútbol.

Es imposible saber cuál será el desempeño de Lapadula ante Chile y Argentina.. Hay futbolistas que potencian su juego al vestir la “blanquirroja”, mientras otros bajan de nivel a comparación con lo hecho en sus clubes. Según los entendidos del tema, Raúl Ruídiaz, también delantero de Perú, es el caso de este último grupo de jugadores.

“De los convocados, Raúl Ruídiaz debe ser el único jugador que no demuestra en la selección lo bien que le va en sus clubes. Lamentablemente, Ruídiaz ha dejado la valla muy baja en el equipo como nueve. No creo que Lapadula lo haga peor que Ruídiaz de cara al gol. Ojala Lapadula arranque de titular y no perdamos más minutos valiosos”, aseveró Hidalgo.

Por su parte, Milagros Crisanto consideró que los jugadores deben ganarse el derecho de estar en el equipo peruano, y la llegada de Lapadula podría generar una competencia positiva en el ataque nacional. “Sin Guerrero y Farfán, Ruidíaz se sentía relajado en el puesto. Ahora así se dará cuenta de que tiene aún mayor competencia para ser titular”

¿Quién arranca?

La selección peruana visita a su similar de Chile este viernes a las 6 de la tarde. De ganar, rompería el maleficio de cero victorias conseguidas jugando por Eliminatoria en tierras sureñas. Juegue o no Lapadula, Perú necesita regresar a casa con los tres puntos.

“Por la información que tenemos y por lo que dijo Gareca en la conferencia de prensa, es casi seguro que el titular sea Raúl Ruidíaz y Lapadula sea suplente. Le va a dar minutos, pero dependerá de cómo se desarrolle el partido. Si no es ante Chile, de todas maneras, juega ante Argentina”, enfatizó Crisanto.