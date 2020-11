Dos monjas renuncian a sus hábitos tras enamorarse en convento

Marita y Fani se hicieron conocidas mundialmente gracias al documental titulado “Nun of Your Business” (en referencia a “Not of Your Business” (No es asunto tuyo)).

Ellas son dos monjas croatas que se enamoraron en un convento, por lo que su historia repercutió con fuerza tras su difusión.

Al darse cuenta que su amor era verdadero e inquebrantable, renunciaron a sus votos y comenzaron una bella relación, que hoy las tiene más felices que nunca.

Pero ambas eran conscientes de que sus vidas cambiarían radicalmente tras gritar sus sentimientos a los cuatro vientos. Una prueba que estaban dispuesta a afrontar por su bienestar.

Ambas dejaron sus hábitos, confirmando y consolidando su relación, que hoy las tiene felices y sonriendo como nunca antes.

“Antes, lo idealizaba todo, pero me di cuenta de que el marco de la Iglesia no me convenía. La consigna de mi orden era ‘Veritas’. Al cabo de un tiempo, decidí ser honesta conmigo misma y con Dios, que es amor”, comentó Marita (de cabello rosado) tras su trascendental decisión.

Por su Parte, Fani indicó que es difícil sentir que no encajas en un lugar cuando piensas que es el ideal para ti.

“Para los católicos, la homosexualidad es un pecado importante. Yo rezaba a Dios para que me curara de mi ‘enfermedad’. Pero más tarde me di cuenta de que si Dios me había hecho así, no había nada que curar”, precisó.

Ya lejos de la religión, hoy se dedican al rubro del turismo y la restauración, pasando sus días felices y llenas de cariño.