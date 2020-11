EE.UU.: comunidad LGTBIQ+ celebra la victoria de Kamala Harris

Luego que Kamala Harris se convirtiera en la primera mujer en ser elegida vicepresidenta de Estados Unidos, uno de los epicentros de la comunidad LGTBIQ en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, West Hollywood, estalló de alegría.

Que el segundo cargo más importante de la nación norteamericana lo ocupe una mujer es entendido como un gran paso a favor de la diversidad y un borrón a las tensiones que han divido al país.

Entre banderas de Estados Unidos y carteles de la campaña de Biden, los ciudadanos de Los Ángeles, una ciudad profundamente progresista, salieron en masa a compartir su emoción.

“Yo me fui hace décadas de mi estado rural porque buscaba vivir en un ambiente liberal como el de California. Mi familia no me aceptaba mucho, pero poco a poco fue mejorando. Desde que Trump empezó a apoyar conspiraciones y a demonizar a los progresistas noté tensiones hacia mí que hacía años habíamos superado”, contó Alyson.

Para esta mujer, que observaba las celebraciones desde la distancia, el mandato de Trump no ha sido “exactamente negativo” en cuestión de derechos para la comunidad LGTBIQ, “porque los anteriores a él avanzaron mucho” y existe una aceptación social que no quería perder.

“Pero su juego de tensión nos ha afectado”, afirmó.

Más tajante era un grupo de amigos que bailaba al son de la música de los vehículos que pasaban por la calle con la música en alto y rodeados de banderas. “Trump es tan homófobo como racista”, aseguraron.

“Queremos que nuestros hijos crezcan en un país que los acoja, sean quienes sean”, aseguraba desde su vehículo una madre que había conducido con su marido y sus hijos hasta la fiesta de Los Ángeles.