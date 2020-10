Como parte del apoyo económico por la pandemia de coronavirus, el Gobierno otorga el Segundo Bono Universal de 760 soles en las zonas urbanas y zonas rurales. Así que puedes consultar si eres beneficiario a este subsidio monetario.

Si ya entraste al LINK oficial (bonouniversalfamiliar.pe o bfu.gob.pe) y verificaste que no fuiste elegido para recibir el bono, entonces entérate qué puedes hacer.

¿Qué hacer si no soy beneficiario en el link BFU?

Según informó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), para el Bono Universal no se permite que los peruanos se inscriban. Por ello, si no saliste beneficiario, entonces no podrás registrarte en alguna plataforma, como ocurrió antes en el Reniec.

Pero si se debe de recordad que el Gobierno está brindando apoyo mediante otros subsidios como el bono Electricidad que permite pagar las deudas de recibos de luz desde el inicio del estado de emergencia el pasado 16 de marzo.

Además, cabe resaltar que los programas sociales para los peruanos de pobreza y pobreza extrema se habilitó una inscripción personalizada a través de evaluación geográficas como el bono para hogares con niños y niñas menores de 24 meses que hayan sido afectados por la pandemia.

¿Cuáles son los bonos que el Gobierno peruano está brindando?

- Bono para hogares en condición de pobreza o pobreza extrema: consulta si te corresponde el apoyo económico de 380 soles que se brinda a los hogares vulnerables.

- Bono independiente: consulta si te corresponde el apoyo económico de 760 soles que se brinda a los trabajadores independientes cuyos hogares están calificados como No pobres por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

- Bono rural: consulta si accedes al subsidio monetario de S/ 760 para hogares de zonas rurales en condición de pobreza o pobreza extrema.

- Subsidios para empresas generadoras de empleo: si eres empleador del sector privado, se te entregará un bono salarial del 35% por cada trabajador con rentas de quinta categoría que gane hasta S/ 1,500. Si cumples los requisitos, regístrate hasta el 13 de abril.

- Bono Familiar Universal: este bono de S/ 760 es un subsidio que se asigna al hogar a través de un perceptor. El perceptor es un integrante del hogar beneficiado, a quien se identifica y se asigna una modalidad para la entrega del bono.

- Líneas de apoyo económico: el Ministerio de Cultura pone a disposición de los ciudadanos líneas de apoyo dirigidas a trabajadores y organizaciones culturales, así como a portadores del patrimonio inmaterial.