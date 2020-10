Arequipa: Murió niño que operaron del cerebro con linterna de celular

Lamentable. El último miércoles 14 de octubre, falleció el pequeño de 10 años que había sido operado del cerebro con la ayuda de unas linternas de celular por un corte de luz en un hospital de Arequipa. El menor había permanecido en coma tras la intervención de los médicos.

Como se recuerda, Roberto Catari Nina, padre del menor había denunciado hace unos días una presunta negligencia médica por la forma en que intervinieron a su hijo. Además, denunció que el equipo electrógeno del hospital Goyeneche no funciona.

Catari cree que el corte del servicio eléctrico que duró unos 20 minutos habría perjudicado la operación de su hijo, el cual tuvo como consecuencia la muerte cerebral del menor.

“El doctor dijo que el corte de luz no tenía nada que ver con la operación porque estaban terminando, pero en las fotos se mira que no estaban culminando. Yo creo que ha tenido que influir bastante ese corte de luz. Fue una operación delicada y no debió realizarse con la luz de los celulares”, dijo en aquel entonces para RPP.

Tras el fallecimiento del menor, los padres piden una necropsia para que se esclarezca las verdaderas causas de su muerte.

“Mi hijo tuvo que ser trasladado de un lado para el otro porque no tienen resonancia; por favor más implementos en el hospital” agregó.