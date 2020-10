¿Es necesario lavar la zona íntima luego de tener relaciones sexuales?

En todo momento, la zona íntima femenina está expuesta a contraer algo que pueda afectar a tu salud, y no sólo en la actividad sexual, también en los baños o incluso por la ropa interior que se utiliza.

Siempre se dice que la higiene íntima es elemental para evitar contraer infecciones, y es cierto, pero debes saber que para la higiene de esa zona no es necesario hacer uso de muchos productos, pues algunos podrían perjudicarnos.

Siguiendo con el hábito de limpieza íntima, muchas mujeres se preguntan cómo debe ser la higiene de la vagina luego de una actividad sexual.

Ante ello, una experta nos explica el mejor método después de tener relaciones. Su respuesta podría sorprenderte.

¿Cómo debe ser la higiene íntima luego de haber tenido relaciones sexuales?

La experta en salud vaginal, Lindsay Wyn señaló que después de que termines de practicar el sexo, el mejor método de limpieza es no tenerlo.

Y es que la vagina tiene el superpoder de ser autolimpiante, por lo que no es necesario que tengas una técnica de limpieza en específico, o que uses jabones especiales o duchas porque pueden resultar contraproducentes.

Si crees que necesitas un baño, los especialistas recomiendan que limpies tu vulva usando sólo los dedos y sin rociar agua dentro de tu vagina, sólo limpia el área externa. Pero, si no te sientes cómoda con no usar jabón, entonces utiliza uno que sea suave y sin perfume. Es importante que recuerdes que la ducha no es tu única opción, también puedes ocupar toallitas sin perfume.

Vídeo sugerido