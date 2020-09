Rusia: Putin anuncia pago mensual a niños de 0 hasta los 3 años de edad

Este miércoles 23 de setiembre, durante una reunión con miembros del Consejo de la Federación, Vladimir Putin, presidente de Rusia, informó que su Gobierno brindará un pago mensual para los niños más vulnerables de su país.

El mandatario agradeció a la Cámara alta del parlamento por su apoyo en la gestión de la pandemia del coronavirus, pero resaltó que el desempleo continúa aumentando y “ahora supera el seis por ciento de la población económicamente activa”.

Ante ello, “para las familias de bajos ingresos, con una situación económica difícil, hemos proporcionado pagos mensuales para los niños. En total, estas medidas de apoyo cubren a cuatro millones 850 mil niños menores. El pago por un niño (va) desde el nacimiento hasta los tres años (y) es un salario digno”, sostuvo Vladimir Putin, según recoge la agencia de noticias Ria Novosti.

Aunque no especificó a partir de qué fecha empezarán los abonos, refirió que a partir del 1 de enero de 2021, estos también se proporcionarán a niños que tengan entre tres y siete años.

“El promedio, quizás, no es una cifra muy agradable, hablamos de ello todo el tiempo, no es una cifra sino un concepto (...) son 5,5 mil rublos (unos 80 dólares). Veremos cómo funcionará esta medida, cuánto es suficiente para una familia en particular y entonces daremos el siguiente paso”, indicó Putin y prometió que hay “posibilidad” de aumentar dicho monto a partir de 2021.

El jefe de Estado aseguró que todos los programas de apoyo a las familias rusas y las obligaciones sociales, pese a las dificultades, serán financiados por su Gobierno a totalidad. Además, las autoridades seguirán apoyando a las empresas de sectores clave de la economía, así como a los pequeños y medianos negocios.

“Tenemos los recursos para esto. Durante la epidemia con sus consecuencias económicas más complejas en el mundo, (...) pudimos aumentar significativamente el gasto público, apoyar a los ciudadanos y la economía”, recordó, de acuerdo a Ria.

En la reunión de este miércoles, Vladimir Putin también alabó el papel de Rusia en la vorágine de la COVID-19. “Hoy, el sistema de salud ruso está listo para resistir eficazmente la infección por coronavirus y el aumento estacional de los resfriados”, dijo.

“Nuestros científicos fueron los primeros en crear una vacuna que puede proteger contra el coronavirus. (...) Los médicos han dominado métodos efectivos de prevención y tratamiento. Tenemos en cuenta todos los riesgos posibles aquí, trabajaremos, como antes, por delante de la curva”, zanjó.

Con información de: La República.