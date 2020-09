Corte de luz en Lima y Callao: Conoce los distritos y el horario en que se verán afectados hoy mañana

En algunos distritos de Lima y Callao, este lunes 7 y martes 8 de septiembre, se realizaran cortes de luz, así lo anunció la empresa Enel.

A través de un comunicado, la empresa de brindar el servicio de fluido eléctrico informó que este corte de luz se debe a las obras de mantenimiento preventivo “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, se lee en el comunicado.

También mencionaron que el corte de luz no va a afectar a los distritos en su totalidad, sino por el contrario, será solo en zonas específicas y en determinados horarios.

Corte de luz en Lima y Callao lunes 7 de septiembre

San Juan de Lurigancho: 10:00 – 15:30

Ahm Santa Maria Ampl Parc 1 Mz A3-B3-C3-D3

Puente Piedra: 09:00 – 17:00

Urb Las Casuarinas de Copacabana Mz B, Prog de Viv Paraiso del Norte Mz A-C, Asoc Huertos de la libertad Mz B-C-D, Asoc Los Jazmines de Copacabana Mz A-D, Asoc de Viv El Eden de Puente Piedra Mz A-B-C-F, Asoc Paraiso del Norte II Mz B, Progrm de Viv Paraiso del Norte Mz A-B-C, Asoc Las Begonias de Copacabana Mz A-B-C, Asoc de Viv San Miguel de Copacabana Mz B-C-FG, Asoc Proviv Los Portales de Copacabana Mz D-E, Asoc El Buen Progeso Mz B-D, Ca Los Frutales Mz A-B, Asoc de Viv El Progreso Mz A-B, Proviv Los Olivos de Puente Piedra Mz A.

San Juan de Lurigancho: 10:00 – 15:00

Pj Huascar Sct C Mz 100A-146A-147A-148A-150A, Ahm Upis Huascar Sct C Mz 150, Jr Arica Mz 101A-102A, Ca Peru Mz 101A102A, Av Jose C Mariategui Mz 101A-102A, Jr Cuzco Mz 102A-103A, Jr Junin Mz 103A, Av Las Americas Mz 103A, Jr Chelin Mz 151, Paseo Huaraz Mz 101A-104A, Ancash Mz 152A, Ca Talara Mz 152A, Jr Leone Mz 100ª.

Corte de luz en Lima y Callao martes 8 de septiembre

Magdalena del Mar: 09:00 – 17:00

Av Costanera S/N (AMERICA MOVIL PERU S.A.C.), Av Circuito de PLayas-Ciclovia Costa Verde(TELEFONICA DEL PERU S.A.A.), Av Costanera S/N (ENTEL PERU S.A.), Otros Circuito de Playas Pie de Poste 14725(VIETTEL PERU S.A.C.), Malecon Costa Verde (MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA), Av Costa Verde S/N (MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR), Otros Playa Marbella S/N Costa Verde Grifo Primax (OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A), Av Costa Verde-Proyecto Juegos Panamericanos(MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL), Av Del Ejercito cdra 2-3, Jr Saenz Peña cdra 1, Av Del Ejercito 231 (BELGICA EDIFICACIONES S.A), Av Del Ejercito 281 (HISPANO PERUANA DE CONSTRUCCION 2011 S.A), Av Del Ejercito 361 (ENTEL PERU S.A.), Ca Malecon grau 115/19/35/45 (LA FAMILIA GRUPO INMOBILIARIO S.A.C.)

Callao: 08:00 – 18:00

Urb Portales del Aeropuerto Mz C-D-E-E1-F-F1-J-J1-J2-K-L-M, Urb Alameda Portuaria Mz C-E1, Asoc Prop Alameda Portuaria Mz A-B-C-D, Av Elmer Faucett 5395 (GRIFO LOS PORTALES S.A.C.), Asoc Alameda Portuaria Etp II Mz D, Av Faucett/Canta Callao S/N(MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO), Asoc de Viv Resd La Taboada Mz A-B-C, Aeroresidencial Faucett Mz A, Ca Corpac Mz A, Urb Los Portales de Santa Rosa Mz J1-M

Ventanilla: 08:00 – 16:00

Ahm Tiwinza Mz A-B-C-S-T-U-W-X-Y-Z, Asoc de Pobl Alborada parte Alta Mz S, Ahm Tiwinza Ampl Parte Baja Mz A-B-C

Comas: 13:00 – 15:00

AA.HH Huertos de Tungasuca Av. Heroes del Cenepa cuadra 15, Av. Trapiche Mz. A

Chancay: 08:30 – 14:30

Av. 1ero de Mayo cuadra 6 7 y 8, Pasaje 1ero de Mayo, Av. 28 de Julio cuadras 1 y 2, Pasaje Los Olvos, ubicado en el distrito de Chancay.