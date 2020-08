"Dejemos de vernos como una sociedad de ignorantes y empecemos a educarnos"

Este último sábado, 13 jóvenes perdieron la vida al asistir a una discoteca en el distrito de Los Olivos. La policía alertada sobre esta reunión clandestina, llegó hasta el lugar para hacer respetar las normas. Sin embargo, en un intento por huir, la multitud generó una estampida humana que dejó este terrible número de muertos por asfixia.

En las redes sociales, muchas personas expresaron su opinión desde su lógica. Hay muchos que tildan de “irresponsables” e “ignorantes” a los fallecidos por incumplir las normas. Otros que culpan a las autoridades y otro grupo que asegura que los dueños del local son los únicos responsables de este fatídico hecho.

Pero ¿Quién realmente es responsable de esto? Wapa.pe conversó con Christian Jaime, especialista en el comportamiento del consumidor peruano, quien nos dejó una gran reflexión sobre lo ocurrido.

“Antes de buscar culpables o generar esa sensación de culparnos los unos a los otros, creo que debemos reflexionar sobre la educación y qué tan importante es, sobre todo en estos momentos de pandemia”, analizó.

“En Lima, capital, somos cerca de 9 millones de habitantes y es imposible que todos acatemos las normas. Esto no solo ocurre en el Perú, también ocurren en miles de países y lo vemos a diario en las noticias. No se trata de solo culparnos, sino de educarnos”, dijo.

Deberían existir sanciones ejemplares

Algo que Christian Jaime comentó, es la importancia de que en la sociedad existan medidas cautelares que marquen un ejemplo y que esto enseñe en base a experiencias.

“Los dueños de este establecimiento deberían de recibir una sanción dura para que antes de organizar alguna otra fiesta digan: “me puedo ir preso tantos años por incumplir las normas”. Eso es dar un ejemplo con sanciones duras. En el caso de los jóvenes decir: si no me cuido y decido ir a estos lugares, puedo terminar preso, contagiado, o en el peor de los casos, muerto”.

“Recordemos el caso en el que una mujer agredió físicamente a un policía. Fue detenida y sentenciada, pero en poco tiempo salió en libertad por muchos factores. Estoy seguro que, si la señora hubiera cumplido con su totalidad de sentencia, muchos antes de agredir a una autoridad, lo pensarían más de una vez”, añadió.

Se debe de conocer más al peruano de a pie

Durante los últimos meses, muchos cuestionan las largas colas y aglomeraciones fuera de los bancos, sobre todo de personas que van a cobrar sus bonos. El gobierno ha establecido ciertas medidas para evitar esto, una de ellas es depositarles el dinero en una tarjeta de débito. Pero ¿cuántas personas de poblaciones vulnerables usan sus tarjetas de débito para comprar?

“Lo principal es entender a la gente y eso es algo que no se está viendo por parte del gobierno. Muchas personas que han cobrado sus bonos no hacen uso de sus tarjetas de débito porque lógico, en los mercados no existen los POS. Es por eso las aglomeraciones en los bancos, porque prefieren el dinero en efectivo para realizar sus compras. ¿Cuántas veces los hemos criticado sin conocer su situación? Nuevamente, está presente el culparnos, pero no educarnos", explicó.

Los peruanos sí entendemos

Se han visto casos en que, con la educación y siendo firmes con las normas, las personas han aceptado las medidas y el cambio se ha generado de manera positiva.

“Debemos dejar de tratarnos como personas tontas, que no entendemos. Los peruanos sí entendemos y somos responsables”, explicó.

“Recuerden el caso de las loncheras saludables, se dijo: “todo niño que no cumpla con llevar una lonchera saludable, su comida será decomisada”. Al principio las mamás no hacían caso, pero cuando las maestras no dejaban que los niños coman estos alimentos como papitas fritas, kekes, etc, las mamás se dieron cuenta que efectivamente sus hijos se estaban quedando sin comer, entonces empezaron a acatar la orden. Qué reflexión nos deja este ejercicio: “que acatando las normas y siendo firmes ante ellas, nos estamos educando”, indicó.

Dejemos de ‘chancarnos’ entre nosotros

Para Christian Jaime, no se trata de culparnos ni señalarnos, sino de sentirnos apreciados y que sí podemos mejorar todos los días.

“Dejemos de vernos con cólera, de culparnos, de señalarnos. No somos perfectos, pero sí somos personas de cambio. Necesitamos ver estos errores no para ‘chancarnos’, sino para tomar consciencia. Hay personas que está acatando la orden de no salir de casa y eso es bueno. Hay otros que están saliendo, pero también parte de decisiones y que sean conscientes de que toda acción genera actos negativos y positivos”, sentenció.

“Al final esta tragedia debería servir como una enseñanza. No solo por los sobrevivientes y todo el proceso legal que se les viene encima. Sino porque hay que entender que si no acato las normas todo puede terminar en una tragedia”, finalizó.