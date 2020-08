Desesperado pedido de un madre que busca la eutanasia para su hijo discapacitado | VIDEO

Eva Briñocoli es el nombre de una madre que emprendió una fuerte lucha para considerar la eutanasia ante el severo caso que sufre si hijo Adrián de 22 años, quien desde que nació sufre de una severa parálisis cerebral y crisis convulsivas.

La madre de cuatro hijos en Misones reveló que desde hace 22 años vive solo para atenderlo, convirtiendo la vida del joven y de toda su familia en una lucha constante. Con el pasar de los años y la falta de un lugar donde encontrar tratamiento adecuado la llevaron a plantear la eutanasia como una salida al sufrimiento que su hijo padece a diario.

Caso del joven Adrián Martínez cambió la vida de su familia

Según las revelaciones de Eva y su familia, su vida cambió por completo hace 22 años con la llegada de Adrián en 1998. En ese momento -cuenta su madre en diálogo con Canal 12 de Misiones- hicieron varias consultas con distintos especialistas.

Incluso, hasta viajaron a Capital Federal para hacer una interconsulta con profesionales del Hospital Garrahan. “Nos dijeron que la medicación estaba exacta perfecta que siguiera con las terapias”, explica Eva Briñócoli.

A pesar de la terapia y los medicamentos, el cuadro de Adrián jamás repuntó. “Llegó un momento en que le dije a los médicos: ’ Este chico no habla, no se manifiesta’. Además, empezó a tener convulsiones”, dice la mujer.

Hijo necesita acompañamiento las 24 horas del días

En dicha entrevista, la madre hizo un repaso de las últimas dos décadas y habla con agotamiento y resignación. Su hijo necesita compañía las 24 horas del día. No va al baño, no sabe comer solo y apenas camina. “Pasa la mayor parte del tiempo en el corralito porque no tiene otro lugar. Si lo saco, tira o tumba las cosas. No entiende nada”, cuenta.

Como si eso fuera poco, Adrián se autolesiona. “Fuimos a ver psiquiatras porque se agrede. A una persona extraña no la va a pellizcar ni morder, es buenito, pero él solo se lastima. Mi esposo y yo somos quienes lo cuidamos, no tenemos niñera ni empleada”, agrega.

A Adrián, tampoco le gusta interactuar con personas ajenas a su núcleo familiar. “Por eso no puedo traer visitas a la casa: se pone inquieto. Solo se vincula con nosotros. A veces lo sacamos a pasear un poquito pero no le gusta ver extraños”, dice.

Mujer pide la eutanasia para su hijo

Tras exponer todo lo que enfrenta a diario, la progenitora de cuatro hijos dejó en claro por qué pide la eutanasia, generando un gran debate en todo el país.

“Hace tres años que lo venimos pensando. Yo ya estoy bastante grande y su papá también lo está, ¿a quién le dejo la criatura si nos pasa cualquier cosa? Porque mañana no sabés si estás”, apunta la mujer que, antes de llegar a esa conclusión, evaluó internarlo en una psiquiátrico o en alguna otra institución donde pudieran atenderlo.

“Yo prefiero que el chico descanse, él también sufre. Lo cuidamos al cien por cien para que no se enferme, pero a veces llora y no sabemos lo que le pasa. Pedimos una eutanasia porque está sufriendo. Yo no sé si recuperaría mi vida a estas alturas, pero lo que busco es vivir bien al menos un poquito”, sostiene.

Eutanasia en Argentina

En Argentina fue sancionada en mayo de 2012 la ley de “muerte digna”, que reconoce el derecho de toda persona a rechazar tratamiento médico cuando éste sólo puede prolongar la vida en un estado de enfermedad irreversible o incurable. Sin embargo, y hasta el momento, esta ley no contempla la eutanasia.

Eva sabe que muchos pueden juzgarla por su decisión, pero dice que no le importa. “Van a decir que soy una madre loca que quiere matar a su hijo, pero yo les digo a esas personas que se pongan en mis zapatos. Es una criatura con una parálisis cerebral del 100 % y tenés que estar las 24 horas arriba de él. Hay que vivirlo eso”, sentenció.