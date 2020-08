Alva sobre Reactiva Perú: “Si las empresas no pagan, quienes van a pagar van a ser los peruanos”

María Antonieta Alva, titular del Ministerio de Economía, respondió ante el Congreso de la República sobre el dinero entregado por el programa Reactiva Perú a diversas empresas en pleno estado de emergencia con el fin de reactivar la economía del país, la cual fue perjudicada por la llegada del nuevo coronavirus.

Alva se dirigió a la Comisión de Fiscalización del Parlamento para resaltar el pago de los préstamos que tienen que hacer las empresas beneficiadas con esta iniciativa del Gobierno. Ella alegó que si no se cumple con esto, los perjudicados serían todos los peruanos.

“Es importante también reconocer que esto es un préstamo, que si no se pagan los préstamos, quienes van a pagar van a ser los peruanos con todos nuestros impuestos, por eso desde los requisitos se estableció que la empresa sea un buen pagador”, indicó.

La titular del Ministerio de Economía y Finanzas remarcó la diferencia existente entre un bono, el cual es una ayuda económica que brinda el Estado a las personas más vulnerables, y un préstamo, que es un dinero entregado a fin de que se devuelva en un tiempo determinado.

“Un instrumento son los bonos, que son los subsidios directamente a las familias y esto (Reactiva Perú) es un préstamo que si no se pagan, es ahí donde se reactiva la garantía estatal, por eso es importante que a las empresas le vaya bien para que puedan pagar”, acotó.

Cabe señalar que, la empresa Producciones ProTv S.A.C, que dirige 'Esto es guerra' y 'En boca de todos', fue una de las beneficiadas del programa económico Reactiva Perú. También se beneficiaron: Faber Castell Peruana; Jockey Plaza Shopping Center; Anypsa; Artesco; Cinemark; Clínica Jesús del Norte; Clínica San Gabriel; Clínica San Pablo; entre otras.

Ministra Alva responde sobre contratos de empresa de su padre con el Estado

Por otro lado, la María Alva también respondió ante el Congreso por los contratos que realizó la empresa de su padre con el Estado.

“Desde mi punto de vista, este contrato no debió haber sido firmado, eso es lo que puedo referirme. […] No se debió firmar ese contrato debido a que fue firmado cuando yo era ministra de Economía y Finanzas. Yo no he querido intervenir ni participar dado que esto se encuentra en investigación de la Contraloría y no he querido que ninguna declaración mía sea considerada como injerencia”, expresó.