Creador de ‘Coquito’ cumple 94 años en plena pandemia. Se muestra lúcido y cuidadoso con su salud

Everardo Zapata Santillana, creador del libro ‘Coquito’ está de fiesta, pues celebra sus 94 años en medio de la pandemia del coronavirus.

En una entrevista con Trome, el creador del recordado y querido libro que enseñó a miles de peruanos en sus primeros pasos de lectura, contó que celebrará su cumpleaños a través de la plataforma de Zoom.

Don Everardo es consciente que pertenece a 'población en riesgo', por ello, prefiere quedarse en su casa de Arequipa junto a su esposa y desde ahí podrá ver a su familia por las redes sociales.

“Después de muchos años será una celebración distinta por la pandemia. Vamos a estar alejados físicamente, pero para cubrir ese vacío, aprovechando la tecnología, nos juntaremos por Zoom”, detalló.

Ruth Zapata, hija de don Everardo, contó al mencionado diario que ella y toda su familia extrañan abrazarlo y besarlo. “No podemos acercarnos a él por temor al contagio. Solo sale a su balcón y nos saluda”, indicó.

Mente lúcida

Pese a estar cerca de los 100 años, el creador de "Coquito" está tan lúcido cómo siempre y asegura que no le teme a la muerte, pero sí a la pandemia. Él siente que ya ‘cumplió su misión en la Tierra’: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. (Jordan Arce)

“Hay que respetar lo que recomienda el gobierno, porque a mi edad, si me agarra el virus, creo que no la cuento. Mi familia también lo sabe y no me deja salir para nada”, comentó.

Dato

Con ‘Coquito’, más de 40 millones de niños aprendieron a leer.

Everardo Zapata es contemporáneo de Isabel II, Fidel Castro y Marilyn Monroe.