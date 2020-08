Avión de la India se estrella y se parte en dos durante aterrizaje: Llevaba 191 personas

Al menos 17 personas murieron y otras 15 resultaron gravemente heridas este viernes cuando un avión comercial de la compañía Air India Express se salió de la pista al aterrizar en un aeropuerto del sur de India y se partió en dos, en medio de fuertes lluvias.

Según la compañía aérea, el Boeing 737 transportaba a 191 personas, entre pasajeros y miembros de la tripulación, y cubría la ruta entre Dubái y la ciudad de Kozhikode, en el estado indio de Kerala.

El avión se salió de la pista y se precipitó por una pendiente con una altura de 10 metros, según el ministerio de Aviación.

Imágenes de televisión mostraron parte del fuselaje destrozado, mientras los equipos de rescate trabajaban en la oscuridad y rociaban los restos del avión con agua. No había señales de incendio, pero las operaciones son complicadas debido a las lluvias.

Sakeen K., oficial médico del distrito en la cercana ciudad de Malappuram, dijo que al menos 17 personas habían muerto.

Seeram Sambasiva, un responsable de Kozhikode, indicó que los dos pilotos estaban entre los muertos.

”Otros 15 pasajeros tienen heridas graves. La situación aún está en desarrollo”, declaró a la AFP Abdul Karim, un alto funcionario de la policía local.

”Tememos que el balance de víctimas se agrave. La operación de rescate ha terminado. Ahora estamos recogiendo y clasificando alrededor de la pista las pertenencias y los objetos de valor de las personas”, añadió.

Según la agencia de regulación aeronáutica DGCA, el avión derrapó al final de la pista, “cayó en el valle y se partió en dos”.Un portavoz de Air India Express declaró igualmente que el avión parecía haber rodado más allá de la pista.

Un canal de televisión informó que había habido un problema con el tren de aterrizaje de la aeronave. Decenas de ambulancias acudieron de urgencia al sitio del accidente.

La aerolínea precisó en un comunicado que “no se había informado de ningún incendio en el momento del aterrizaje” del avión, que transportaba 184 pasajeros, incluidos diez niños pequeños, dos pilotos y cinco miembros de tripulación de cabina.

El Boeing accidentado era uno de las decenas de aparatos que, estas últimas semanas, repatriaron a miles de indios bloqueados por la pandemia en el extranjero, en especial en los países del Golfo.

