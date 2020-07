Aprende a lidiar con las relaciones familiares en medio de la pandemia

El estado de emergencia causó muchos cambios en el comportamiento de las personas, aumentando los conflictos con nuestros familiares, pero, ¿qué hacer para evitarlo? “Es común que las personas se encuentren irritables y estar propensas a pelear cuando están estresada, sobre todo en estos momentos que estamos siendo bombardeados con información sobre COVID-19 y los efectos colaterales que tienen en la salud, economía y la vida cotidiana”, comentó Katie Lear, consejera clínica de salud mental.

Fitbit te brinda unos consejos para manejar los problemas de las relaciones familiares de una manera exitosa:

Relaciones de pareja

Si tu pareja y tú han estado trabajando en su casa desde que comenzó la pandemia, el exceso de tiempo juntos podría poner a prueba su relación. "Es saludable tener tiempo en pareja e individual en una relación ", dice el Dr. Paul Puri, cofundador de la comunidad de salud mental en línea OOTify. "Dado que todos se ven obligados a trabajar desde casa, simplemente hay menos espacio para tener tu tiempo individual.

Si no es posible que tú y tu pareja trabajen en diferentes lugares, crear espacio podría ser algo tan simple como ponerse los audífonos mientras trabajas o salir a caminar solo durante la hora de comida.

Es importante crear límites alrededor de tu tiempo. Si ustedes no respetan las horas de trabajo de los demás o dejan que obstaculice su vida personal y su tiempo juntos (como las noches de citas en la casa), podría generar conflictos. "Trata de mantener los límites en su lugar a lo largo del tiempo: si es posible, no permitas que tu día de trabajo se alargue más allá del 9-5, si ese es tu horario típico de trabajo, y asegúrate de que tu pareja sepa exactamente cuándo estará y no estará disponible para evitar la falta de comunicación ", dice Lear.

Incluso si ambos están trabajando duro para respetar a la otra persona, las tensiones siguen aumentando con todo lo que está sucediendo, es importante hacer un esfuerzo adicional para comunicar tus sentimientos y hablar con tu pareja. "Haz esfuerzos adicionales en la comunicación", dice Puri. “Estar encerrados juntos solo significa que [el conflicto] puede amplificarse. Por lo tanto, es importante comunicar lo que sientes y piensas".

Cuando los niños están en casa en lugar de en la escuela

"Los niños no están sincronizados con sus rutinas normales, lo que puede conducir a una mayor ansiedad, aferramiento, berrinches y otros comportamientos estresantes", dice Lear. "De repente, los padres tienen la tarea de atender a sus hijos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a menudo mientras intentan mantener un trabajo de tiempo completo y también aprender a educar en casa".

No se puede negar que esta situación es un reto. Pero mantener una rutina puede ser un cambio para superar el conflicto, tanto para ti como para tus pequeños. "Trata de mantener una rutina constante para tus hijos en casa", dice Lear. "No necesitas una rutina elaborada, con una serie de proyectos científicos diarios, pero establecer horarios para dormir, las comidas, el trabajo escolar y el tiempo de juego con un padre puede ayudar mucho a un niño a regular sus sentimientos y comportamiento".

Si estás estresado por regresar al trabajo

Con el levantamiento de las restricciones de quedarse en casa en algunas partes del país, muchas personas ahora regresan a trabajar. Y para algunos, la idea de volver a trabajar en la oficina puede ser estresante, y cuanto más nervioso o estresado te sientas, más difícil será mantener la paz con tus seres queridos.

"Es importante recordar que solo porque tengamos un pensamiento no necesariamente lo hace realidad", dice Louis. “A menudo, cuando estamos ansiosos, anticipamos el peor resultado posible, sin reconocer que este peor resultado posible puede no ocurrir. Básicamente, estamos pasando por las emociones muy preocupantes que induciría este resultado, sin que realmente suceda ".

Si te sientes temeroso o preocupado por volver al trabajo, Lear recomienda "dejar que tus decisiones se guíen por hechos y datos, no por informes de noticias, publicaciones en redes sociales o incluso rumores de amigos con buenas intenciones". También puede ser útil enfocarse en lo que puedes controlar, y los pasos que puedes seguir para mantenerte seguro mientras regresas a tu oficina o lugar de trabajo. "Recuerda los pasos proactivos que puedes tomar para mantenerte seguro: usar gel de manos, por ejemplo, o ducharse al regresar a casa", dice Lear.

Manejo del estrés en general

Cuanto menos estresado o abrumado te sientas, mejor podrás navegar el conflicto y mantener la paz, por lo que cuidarse nunca ha sido tan importante. "Presta atención a tus necesidades, especialmente las necesidades de tu cuerpo, y cuídalas", dice Puri. "Comer comida sana. Dormir. Ejercicio. Conéctate con otras personas en la medida de lo posible. Relájate de la forma que puedas ".

Si estás buscando una práctica concreta para ayudarte a manejar mejor el estrés, intenta la meditación. "La meditación puede ser muy útil en momentos como este, cuando nos encontramos atrapados en una situación difícil sobre la que no tenemos mucho control", dice Lear. "Una práctica regular de atención plena puede mejorar nuestro estado de ánimo, aumentar nuestro sentido de gratitud e incluso ayudar con problemas de salud física como el dolor crónico".

Para ayudarte a encontrar tu ritmo, prueba la experiencia de respiración guiada en los dispositivos de Fitbit llamada Relax. Disponible exclusivamente en Fitbit Charge 3, familia Versa e Inspire HR, Relax te ayuda a encontrar momentos de calma con una sesión de respiración guiada personalizada basada en tu frecuencia cardíaca.