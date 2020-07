Concuñada del presidente Vizcarra fue contratada en Foncodes durante su gobierno

Luego de que el presidente Martín Vizcarra llegara al gobierno regional de Moquegua, desde el 2011, diversos personajes que tienen vínculos familiares con mandatario han ocupado u ocupan cargos públicos en entidades del Estado.

El último domingo, el programa ‘Panorama’ emitió un reportaje donde muestra una fotografía, la cual fue tomada el 24 de mayo del 2018, en el que se ve al presidente Martín Vizcarra junto a Rossmary Silva Acevedo, concuñada del mandatario, quien habría sido nombrada Jefa de la Unidad Territorial del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) de Moquegua.

Silva es esposa de Gabriel Díaz Cabello, el hermano menor de la primera dama Maribel Díaz Cabello.

Según relata el informe del dominical, la concuñada del Jefe de Estado fue contratada en setiembre de 2014 para que asesore legalmente el proyecto Pasto Grande en Moquegua, seis meses antes de que termine la gestión de Martín Vizcarra en el Gobierno de esa región.

El proyecto, el cual nunca llegó a concretarse, según afirma el presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua, Jesús Paredes, la concuñada del mandatario estuvo a cargo de la licitación de la subasta de tierras.

Sin embargo, lo que también señala es que nunca se entregaron los terrenos prometidos a los usuarios que ganaron, por lo que esa asociación presentó una denuncia contra el actual presidente de la República y Silva.

“Ella fue quien se encargó de esta licitación de la subasta de tierras, pero hasta ahora no hay nada. En estos momentos no se han entregado los terrenos a los usuarios que ganaron esta licitación (…) Hemos presentado una denuncia al Ministerio Público que luego fue derivada a la ciudad de Moquegua, en donde está comprendido Martín Vizcarra y esta señora”, mencionó.

Pero esto no fue todo. En el 2016, Rossmary visitó a Vizcarra, quien en ese entonces era titular del MTC, y también en 2017, en el despacho de la Primera Vicepresidencia de la República.

“Fui parte de una comitiva cuando yo era gerente municipal”, dijo Acevedo, quien no precisó cuántas veces se reunió con el hoy mandatario. Sin embargo, los registros muestran que estos encuentros se dieron al menos unas cuatro veces, además, la concuñada de Vizcarra siempre estuvo acompañada de las autoridades locales de Ilo.

El pasado 4 de diciembre de 2018, Silva terminó sus vínculos con el Estado y empezó a trabajar en el sector privado, precisamente como directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo Moquegua, en este cargo articula la acción entre el Estado y el Proyecto Minero Quellaveco.

“Ella hace y deshace lo que quiere con los fondos de este proyecto y lo más preocupante es que no está sujeto a una fiscalización”, explicó el presidente del Frente Anticorrupción de Moquegua, Jesús Paredes, quien agregó que el Fondo de Desarrollo Moquegua se encarga de la administración de un millonario fondo otorgado por el Proyecto Minero Quevalleco.

En el dominical también precisaron que el caso de Acevedo es particular, ya que no habría un caso de presunto nepotismo, pues se trata de la concuñada del mandatario y no tiene consanguineidad. Además, tampoco habría tráfico de influencias, dado que el Jefe de Estado no firmó su contratación.