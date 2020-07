Político copia discurso de película “Día de la Independencia” y video se volvió viral

En Argentina, se volvió viral un video que ha causado polémica, pues se comprobó que el discurso de un político era un plagio al sermón de la película de Independence Day (Día de la Independencia).

En el discurso que lee el intendente de El Carmen, en Jujuy, Rodolfo Alejandro Torres, por el 9 de julio, día en el que Argentina celebra su independencia, se hizo rápidamente viral.

El funcionario público agradeció a los empleados de la administración pública por su trabajo durante la crisis por COVID-19.

Pero, las palabras que usó y llamó mucho la atención, ya que fueron las mismas que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.) pronuncia en la película Día de la Independencia.

La cinta protagonizada por Will Smith, Bill Pullman encarna a Thomas J. Whitmore, quien preside Estados Unidos durante una crisis planetaria: una invasión alienígena.

En la película las fuerzas extraterrestres han destruido a la Casa Blanca; sin embargo, Whitmore da un emotivo discurso antes que los militares estadounidenses inicien la batalla final contra los invasores.

El intendente de El Carmen, o tal vez sus asesores, uso la misma arenga para sus funcionarios públicos de su localidad.

“Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”, dice el funcionario.