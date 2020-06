Critican a joven por limpiar las calles bien "arreglada" y su respuesta dio gran lección de humildad

Aunque no lo creamos, siguen los estereotipos bien marcados, sobre todo en los aspectos personales y físicos de las mujeres. La historia de Paula Carvalho, cuenta cómo los prejuicios siguen muy presentes en la vida cotidiana de las personas.

Paulina es barrendera en la ciudad de Porto Velho y ella contó cómo un día una mujer se le acercó para criticarla y decirle que para ser "trabajadora de limpieza pública" no necesita arreglarse tanto.

Sin embargo la joven con mucha educación y tino respondió a este mal comentario que sin duda nos dejó una gran reflexión.

"Ella me miró de arriba abajo y me dijo: ‘Guau, ¿por qué estás tan arreglada para trabajar? Sólo barrerás el piso y tendrás tu cara tan llena de suciedad que no podrás diferenciar ni siquiera el polvo en tu rostro", escribió Paulina en sus redes sociales.

Ante esta critica, Paulina solo respiró profundo y respondió muy calmada, dejando en claro que no importa lo que digan las personas, ni el trabajo que nos desempeñemos. Si nos sentimos bien, nadie porqué criticarnos.

"Mi querida señora, el hecho de que trabajo con pendientes, maquillaje y que huela bien, no implica mi profesión. Lo importante para mí es que soy justa en la vida y no soy una mala persona que se anda preocupando por la vida de alguien más", explicó.

La joven lo tiene muy claro: su profesión no la define y a pesar que ella viene de una familia bastante humilde, siempre le inculcaron a estar muy bien presentada.

“Mi educación es humilde, viene de nacimiento. Podría haberla tratado de la misma manera. Pero por su edad, la respeté. Ofrecemos lo que tenemos. Le ofrecí mi amabilidad”, indicó.

Muchas mujeres se han sentido identificadas con Paulina, ya que ella ha demostrado ser una mujer empoderada.